Le vivo X300 Pro surpasse le Galaxy S25 Ultra en zoom de nuit

vivo vient de lancer sa nouvelle série vivo X300, avec plusieurs améliorations notables en matière de design et de performances. Mais, la nouveauté la plus marquante concerne la photo : le constructeur chinois inaugure un capteur de 200 mégapixels ISOCELL HPB de Samsung, utilisé à la fois pour le capteur principal du vivo X300 et pour le téléobjectif périscopique 3,7x du vivo X300 Pro.

En comparaison, Samsung continue d’utiliser un capteur 10 mégapixels pour son téléobjectif périscopique 3x sur les Galaxy S Ultra, une configuration inchangée depuis plusieurs générations. Pourtant, le Galaxy S25 Ultra reste un smartphone premium réputé pour son excellence photographique.

Alors, que vaut ce nouveau vivo X300 Pro face au mastodonte coréen ?

Zoom 10x et 35x : Vivo prend l’avantage

Le leaker Ice Universe a partagé des comparatifs à 10x et 35x pris en basse luminosité, et les résultats sont surprenants. À première vue, les clichés à 10x semblent similaires côté colorimétrie et saturation.

Mais, en y regardant de plus près, le vivo X300 Pro conserve beaucoup mieux les textures et les détails fins, tandis que le Galaxy S25 Ultra montre du bruit numérique et des artefacts visibles. Ce n’est pas seulement une question de capteur : le traitement logiciel et la gestion du bruit jouent un rôle crucial.

Sur les clichés à 35x, l’écart se creuse encore davantage. vivo parvient à préserver la netteté et la clarté, là où le S25 Ultra semble peiner à maintenir une image propre.

Un traitement « intelligent » qui atteint ses limites

Le capteur périscopique du Galaxy S25 Ultra commence à accuser son âge, et les algorithmes de traitement — pourtant renforcés par l’IA — semblent atteindre leurs limites. À l’inverse, vivo mise sur un capteur moderne et une nouvelle génération de traitement d’image, et les résultats parlent d’eux-mêmes.

Et la suite ?

Les rumeurs autour du Galaxy S26 Ultra n’annoncent pas de révolution photographique : le même capteur serait reconduit, avec seulement des améliorations logicielles liées à l’IA. De son côté, Vivo prépare déjà un vivo X300 Ultra, qui pourrait bien venir défier Samsung sur son propre terrain.

Et pour ceux qui se posent la question : les comparatifs montrent aussi que le vivo X300 standard rivalise très honorablement avec le S25 Ultra en plein jour, notamment sur la fidélité des couleurs et la dynamique.

Le vivo X300 Pro s’impose comme une référence du zoom mobile, capable de surpasser le Galaxy S25 Ultra dans plusieurs conditions. Un coup dur pour Samsung, qui devra visiblement faire plus que miser sur l’IA pour reprendre la main.