Le OnePlus 15 sera présenté en Chine la semaine prochaine, mais la marque ne compte pas attendre pour faire monter la pression. Fidèle à son style, OnePlus enchaîne les teasers — et les derniers en date mettent clairement l’accent sur les performances et le refroidissement.

OnePlus 15 : Un nouveau système « Glacier » pour garder la tête froide

OnePlus promet que le OnePlus 15 « repousse les limites de la dissipation thermique ». Son nouveau système de refroidissement Glacier utilise un acier ultra-fin et déchirable à la main, censé dissiper la chaleur deux fois plus vite que la génération précédente.

Mais, ce n’est pas tout : le smartphone intègre aussi une architecture « Glacier Chip Air Conditioning », qui agit comme une climatisation interne du processeur, ainsi qu’une couche d’aérogel spatial pour éviter que le châssis ne chauffe sous les doigts pendant les sessions de jeu.

OnePlus parle même du premier « Gaming Hand Cooling Model », un mode de refroidissement ciblant dix zones thermiques pour garder vos doigts au frais.

Un smartphone pensé pour les gamers

L’écran 165 Hz promet déjà une fluidité extrême, mais OnePlus affirme avoir réécrit tout le framework tactile d’Android, afin d’améliorer la synchronisation entre le toucher et l’affichage. Résultat : chaque geste — glissement, clic, ou flick — serait plus réactif et précis.

Le OnePlus 15 embarque également une puce réseau G2 pour booster les performances Wi-Fi et 5G dans les zones difficiles, et un gyroscope « console-grade » pour des contrôles plus rapides et plus précis.

Une batterie géante et une fiche technique musclée

En début de semaine encore, OnePlus a confirmé l’un de ses plus gros arguments :

son nouveau système photo,

batterie de 7 300 mAh,

charge rapide 120 W filaire et 50 W sans fil,

Snapdragon 8 Elite Gen 5,

jusqu’à 12 Go de RAM.

Avec une telle configuration, le OnePlus 15 s’annonce comme un successeur solide du OnePlus 13, tout en inaugurant un nouveau design plus sobre — exit le module photo circulaire, place à un style plus épuré.

Lancement mondial avant la concurrence

Le OnePlus 15 sera d’abord lancé en Chine, avant une sortie mondiale prévue pour novembre. Ce calendrier malin lui permettra d’arriver juste avant les Galaxy S26 et iPhone 17, deux concurrents directs.

Et honnêtement, avec une batterie aussi massive, un système de refroidissement révolutionnaire et une approche orientée gaming, OnePlus semble prêt à secouer le haut de gamme Android.