Galaxy S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 17 Pro Max : qui domine la photo en 2025 ?

Les Galaxy S Ultra de Samsung restent des références côté photo, mais Apple et surtout les marques chinoises ont affûté leurs armes. Grâce à Ice Universe, on a désormais des comparatifs concrets entre l’iPhone 17 Pro Max, le Xiaomi 17 Pro Max et le Galaxy S25 Ultra — en basse lumière, en plein soleil et en zoom.

En plein jour : Samsung s’assombrit

Sur une scène contre-jour, le Galaxy S25 Ultra livre l’image la plus sombre, avec du bruit visible malgré la bonne luminosité. À l’inverse, Xiaomi confirme ses promesses d’amélioration de la dynamique : le sujet reste détaillé, même dans les zones difficiles. L’iPhone 17 Pro Max se place entre les deux.

En extérieur, même constat : l’arbre photographié par Samsung ressort bouché, tandis que Xiaomi conserve des détails.

Détails et piqué

En conditions idéales, Xiaomi et Samsung affichent des images très détaillées… mais avec un renforcement artificiel de la netteté. Apple, plus « naturel », propose une image moins piquée, mais plus réaliste. En zoomant sur les textures, l’iPhone paraît plus doux, mais aussi plus fidèle.

Samsung, toujours du 200 mégapixels… mais ça suffit ?

Le S23 Ultra avait marqué avec son capteur 200 mégapixels, mais la concurrence a rapidement comblé son retard en traitement logiciel. Résultat : le Galaxy S25 Ultra accuse le coup face aux derniers progrès de Xiaomi.

Le problème ? Le futur Galaxy S26 Ultra, attendu début 2026, devrait garder quasiment le même hardware photo. Samsung miserait plutôt sur des optimisations IA, tout en maintenant (voire réduisant) ses coûts de production.

Design vs ambition photo

Selon Ice Universe, Samsung privilégie l’esthétique au détriment de capteurs plus ambitieux. Pourtant, la bosse photo du Galaxy S26 Ultra est déjà aussi proéminente que celle du Xiaomi 17 Pro Max, preuve qu’il y aurait de la place pour un meilleur agencement interne.

Exemple : le module ultra grand-angle du S Ultra, peu impressionnant sur le papier, occupe un espace jugé « gaspillé », là où Xiaomi l’intègre plus intelligemment.

Verdict provisoire :

Xiaomi 17 Pro Max : la meilleure gestion du contraste et du détail.

iPhone 17 Pro Max : rendu naturel, mais parfois trop doux.

Galaxy S25 Ultra : solide, mais en retrait, avec un traitement d’image qui commence à accuser son âge.

Pour Samsung, l’enjeu du Galaxy S26 Ultra sera clair : soit repenser son module photo pour revenir au sommet, soit accepter de jouer la carte de l’IA pour compenser un hardware vieillissant.