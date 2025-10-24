Accueil » iPhone 18 Pro : Apple préparerait un partenariat avec SpaceX pour la 5G par satellite

iPhone 18 Pro : Apple préparerait un partenariat avec SpaceX pour la 5G par satellite

Apple semble vouloir passer à la vitesse supérieure en matière de connectivité satellite. Selon un nouveau rapport du média The Information, la firme de Cupertino préparerait une évolution majeure du matériel de l’iPhone 18 Pro afin de rendre possible la connectivité 5G par satellite — une technologie qui pourrait ouvrir la voie à un partenariat historique avec SpaceX et son réseau Starlink.

iPhone 18 Pro : Vers un iPhone compatible avec la 5G « hors Terre »

Depuis l’iPhone 14, Apple propose déjà une connectivité satellite limitée à la fonction SOS d’urgence, permettant de contacter les secours sans couverture réseau.

Mais avec l’iPhone 18, prévu pour 2026, la marque voudrait aller beaucoup plus loin : permettre un accès complet à des réseaux 5G satellitaires, non reliés à la surface du globe.

« Dès l’an prochain, les iPhone pourraient prendre en charge des réseaux 5G non terrestres », indique The Information.

Cela signifierait que l’iPhone 18 Pro serait capable de communiquer directement avec les satellites de nouvelle génération — potentiellement ceux de SpaceX.

SpaceX, le futur allié d’Apple ?

Actuellement, Apple travaille avec Globalstar, fournisseur de la connectivité satellite du mode SOS. Mais selon le rapport, Globalstar chercherait à se vendre pour environ 10 milliards de dollars, un signal clair que les deux entreprises envisagent une séparation.

Ce contexte pourrait ouvrir la porte à un rapprochement entre Apple et SpaceX, surtout depuis que Starlink déploie de nouveaux satellites compatibles avec les mêmes bandes de fréquences utilisées par les iPhone actuels.

Une alliance presque inévitable

Il faut rappeler qu’Elon Musk aurait déjà tenté de convaincre Apple de collaborer il y a plusieurs années — sans succès.

Aujourd’hui, les conditions semblent enfin réunies :

SpaceX est leader du marché satellite,

Apple veut étendre ses services connectés,

et la technologie Starlink 5G se rapproche de la maturité commerciale.

Si un accord est signé, l’iPhone 18 Pro pourrait devenir le premier smartphone grand public à offrir un accès natif à Internet par satellite Starlink, sans passer par un opérateur.

Une révolution annoncée

Avec la montée en puissance des communications non terrestres, la 5G satellite s’annonce comme la prochaine grande étape de la connectivité mobile. Et si Apple est fidèle à sa stratégie, elle préférera sans doute s’allier au meilleur acteur du secteur plutôt que de tout développer seule.

Autrement dit : le duo Apple–SpaceX pourrait bientôt redéfinir la connectivité mobile mondiale.