Microsoft ressuscite l'esprit de Clippy avec Mico, le nouveau visage animé de Copilot

Près de 30 ans après Clippy, le célèbre trombone de Microsoft Office, la firme de Redmond tente une nouvelle fois de donner un visage à son assistant virtuel. Son nom : Mico, contraction de Microsoft Copilot.

Ce petit personnage animé et expressif devient désormais la nouvelle incarnation de Copilot dans Windows 11.

Mico, un Copilot « plus humain »

Présenté lors du Copilot Fall Release 2025, Mico est décrit comme une présence « chaleureuse, expressive et personnalisable ». Cette petite bulle colorée réagit en temps réel à la voix, change de couleur selon l’émotion de la conversation, et « écoute » activement l’utilisateur.

Tout comme Clippy jadis, Mico est optionnel — vous pouvez le désactiver —, mais il est activé par défaut dans le mode vocal de Copilot. Et pour les nostalgiques, un Easter egg est déjà prévu : tapez plusieurs fois sur Mico, et le petit assistant se transformera en Clippy.

Plus qu’un gadget : un assistant contextuel et éducatif

Cette version « humanisée » s’appuie sur les modèles linguistiques de Copilot, capables de comprendre le contexte d’une discussion et de s’adapter au ton de l’utilisateur. Microsoft veut ici corriger les erreurs de ses précédents assistants, Cortana ou Bob, qui manquaient d’intelligence contextuelle.

Grâce à une nouvelle fonction de mémoire, Mico peut retenir certains éléments de vos interactions, rappeler des faits déjà mentionnés, ou ajuster ses réponses selon vos préférences.

Il inaugure aussi un mode « Learn Live », conçu comme un tuteur socratique : l’assistant ne donne pas seulement les réponses, mais guide l’utilisateur dans la réflexion avec des tableaux interactifs et indices visuels.

« Real Talk » et conversation naturelle

Autre nouveauté : Real Talk, un mode de conversation plus fluide et plus réaliste. Ici, Copilot n’est plus un simple assistant docile ; il peut contredire, nuancer ou challenger vos idées, pour favoriser une discussion plus « humaine » et moins artificielle.

Microsoft dit vouloir « créer une IA qui vous ramène à la vie réelle, qui approfondit les connexions humaines et mérite votre confiance », selon Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI.

Copilot s’enrichit de nouvelles fonctions collaboratives

Outre Mico, Microsoft ajoute plusieurs fonctionnalités majeures :

Copilot Groups: discussions jusqu’à 32 personnes avec l’assistant.

Mémoire & Personnalisation : Copilot peut retenir le contexte de conversations précédentes.

Copilot for Health: réponses fondées sur des sources médicales fiables comme Harvard Health et aide à trouver des médecins par spécialité et localisation.

Intégration Edge : le navigateur devient un véritable « AI browser », capable de résumer des onglets, comparer des informations ou même réserver un hôtel automatiquement.

Ces nouveautés sont disponibles aux États-Unis dès aujourd’hui, et arriveront au Royaume-Uni, au Canada et dans d’autres pays dans les prochaines semaines.

Clippy 3.0 ?

Avec Mico, Microsoft assume clairement son héritage. Clippy, Cortana, Bob, Rover… autant de tentatives passées pour rendre les ordinateurs « plus humains ». Mais cette fois, l’IA générative change la donne : Mico n’est plus limité à un ensemble fixe de réponses.

Reste à savoir si les utilisateurs accepteront de parler à une bulle animée sur leur écran — ou si, une fois de plus, l’assistant finira au musée des idées trop en avance sur leur temps.