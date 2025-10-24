Microsoft déploie aujourd’hui une mise à jour majeure de Copilot, son assistant IA intégré à Windows et à ses services cloud. Au programme : des discussions de groupe, une mémoire évolutive qui apprend à vous connaître, un mode « Real Talk » plus naturel et expressif, et même un visage animé baptisé Mico.

Copilot Groups: l’IA qui rejoint vos conversations

Nouvelle fonction phare : Copilot Groups, qui permet désormais à jusqu’à 32 personnes d’échanger simultanément avec Copilot. Pensée pour les amis, étudiants ou collègues, cette fonctionnalité permet de planifier un projet, de brainstormer ou de résoudre un problème avec l’aide directe de l’IA.

Pour le moment, Copilot Groups n’est disponible qu’aux États-Unis, dans la version grand public de Copilot, et non encore dans Microsoft 365.

Une mémoire personnelle que vous contrôlez

Copilot apprend désormais à retenir des informations sur vous — vos préférences, vos proches, vos projets. Mais, Microsoft promet une approche transparente et maîtrisée : vous pourrez voir et modifier la liste de tout ce que Copilot sait, ou même lui demander vocalement d’oublier certaines choses (« Oublie tout ce que tu sais sur mon partenaire », par exemple).

Cette mémoire améliorée permettra à Copilot de personnaliser ses réponses, mais aussi de mieux suivre le contexte d’une conversation au fil du temps.

« Real Talk » : quand l’IA ose vous contredire

Le nouveau mode « Real Talk » redonne à Copilot une personnalité plus affirmée. Contrairement au ton neutre habituel des IA, ce mode adapte sa manière de parler à la vôtre, ajoute un peu d’humour et n’hésite pas à vous contredire.

« Real Talk » n’est pas activé par défaut et reste pour l’instant limité au mode texte, pas au vocal.

Santé, recherche et nouvelles sources fiables

Copilot améliore aussi la gestion des questions liées à la santé. Les réponses sont désormais « ancrées » dans des sources vérifiées, comme Harvard Health, et Copilot peut même aider à trouver un médecin selon la spécialité, la langue ou la localisation.

Mico : le nouveau visage de Copilot

Enfin, Microsoft introduit Mico, une petite bulle animée rappelant Clippy, le célèbre trombone des années 2000. Ce compagnon expressif réagit en temps réel à vos propos, change de couleur selon le ton de la discussion, et peut même se transformer… en Clippy si vous le touchez plusieurs fois.

Mico dispose aussi d’un mode « Learn Live », un tuteur interactif capable d’expliquer des concepts étape par étape, idéal pour les étudiants.

Avec cette mise à jour, Microsoft veut clairement humaniser Copilot : une IA capable de parler, d’écouter, de se souvenir et même de ressentir (presque).

Une évolution qui rapproche l’assistant de ce que l’entreprise appelle sa vision du « human-centered AI », une intelligence artificielle tournée vers l’humain.

Ces nouveautés sont disponibles dès aujourd’hui aux États-Unis, et arriveront dans les prochaines semaines au Canada, au Royaume-Uni et dans d’autres pays.