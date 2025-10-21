SpaceX dépasse les 10 000 satellites Starlink lancés en orbite

SpaceX vient de franchir un cap historique dans la conquête spatiale. Dimanche dernier, la société d’Elon Musk a lancé 56 nouveaux satellites Starlink à bord de plusieurs fusées Falcon 9, portant le total de satellites envoyés en orbite basse (LEO) à plus de 10 000 unités depuis le début du programme.

Un record symbolique pour SpaceX

Ce lancement marque la 132ᵉ mission Falcon 9 de l’année 2025, égalant déjà le record annuel précédent — alors qu’il reste encore plus de deux mois avant la fin de l’année. Selon les calculs du chercheur et astronome Jonathan McDowell, environ 8 608 satellites Starlink sont actuellement opérationnels.

Les autres ont soit terminé leur mission, soit été désorbités volontairement pour se désintégrer dans l’atmosphère.

Chaque satellite Starlink possède une durée de vie moyenne de cinq ans, avant d’être remplacé par une version plus récente et performante. Les premiers prototypes avaient été lancés en février 2018, et le service commercial a débuté en 2021.

Une constellation colossale toujours en expansion

SpaceX dispose aujourd’hui de l’autorisation de la Federal Communications Commission (FCC) pour déployer jusqu’à 12 000 satellites dans le cadre de Starlink.

Mais, Elon Musk et ses équipes visent encore plus loin : plus de 30 000 satellites sont prévus à long terme afin de garantir une couverture Internet mondiale, rapide et à faible latence, même dans les zones les plus isolées.

Une course à la constellation qui inquiète

SpaceX n’est pas seul dans cette course à la connectivité orbitale.

Amazon développe activement son projet concurrent, Project Kuiper.

L’Union européenne prépare également son propre réseau de satellites souverain.

• Et la Chine ambitionne de déployer une mégaconstellation nationale.

Mais cette prolifération de satellites soulève des préoccupations croissantes :

risques de collisions en orbite, débris spatiaux, et perturbations pour les astronomes du monde entier.

⸻

📊 En résumé

Élément Détail

Nombre total de satellites Starlink lancés > 10 000

Satellites actuellement opérationnels ~8 608

Durée de vie moyenne 5 ans

Autorisation FCC actuelle 12 000 satellites

Objectif à long terme 30 000 satellites

Début du programme 2018 (prototypes) / 2021 (service commercial)

⸻

🧭 Le futur du réseau Starlink

Avec plus de 10 000 satellites déjà déployés, SpaceX domine largement le secteur des constellations Internet.

Mais la question de la durabilité de l’orbite terrestre basse reste centrale :

comment garantir un ciel sécurisé et accessible, tout en continuant à connecter la planète ?

Une chose est sûre : la barre symbolique des 10 000 n’est qu’une étape.

SpaceX semble bien décidé à garder une longueur d’avance — dans l’espace comme sur Terre.