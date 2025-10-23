Accueil » OnePlus 15 : une fuite révèle un prix plus bas que prévu, malgré des specs de flagship

Le OnePlus 15 approche à grands pas, et alors que son lancement chinois est attendu pour le 27 octobre, une nouvelle fuite vient éclairer l’un des points les plus attendus : le prix.

Et contre toute attente, le prochain flagship de OnePlus pourrait bien être plus abordable que son prédécesseur.

OnePlus 15 : Un tarif plus bas que le OnePlus 13

Le célèbre leaker Arsène Lupin a révélé sur X le prix du OnePlus 15 au Royaume-Uni : 949 £ pour la version 16 Go/512 Go — soit environ 1 090 euros.

À titre de comparaison, le OnePlus 13 avec la même configuration coûtait 999 £, soit environ 60 euros de plus. Si cette baisse est confirmée, le OnePlus 15 redeviendrait l’un des flagships les plus compétitifs du marché premium.

Le tarif de la version 256 Go reste inconnu, mais si la tendance se confirme, elle pourrait être proposée autour de 849 £ (environ 980 euros).

Des performances de très haut niveau

Le OnePlus 15 ne fait aucun compromis sur les performances :

Snapdragon 8 Elite Gen 5,

7 300 mAh de batterie,

charge rapide 120 W filaire et 50 W sans fil,

écran OLED 165 Hz 1,5K,

et un triple capteur photo 50 mégapixels avec zoom périscopique 3,5x.

OnePlus mise aussi sur son nouveau moteur d’imagerie DetailMax, développé en interne pour remplacer la calibration Hasselblad. Le tout sous OxygenOS 16, la dernière version de l’interface maison.

Une stratégie inspirée du marché chinois

Selon plusieurs rapports, OnePlus cherche à séduire à nouveau les gamers et les power users, en s’inspirant du succès de l’iQOO 13 en Chine. La marque aurait réduit la résolution de l’écran (de 2K à 1,5K) pour mieux maîtriser les coûts et offrir plus d’autonomie et de puissance à prix contenu.

Le lancement global du OnePlus 15 est attendu mi-novembre, possiblement le 13 novembre, bien qu’aucune date officielle n’ait encore été confirmée.

Le OnePlus 15 coche toutes les cases du flagship killer :

puissance extrême,

batterie record,

photo prometteuse,

et maintenant, un prix plus attractif que prévu.

S’il confirme ces rumeurs, OnePlus pourrait bien revenir à ses origines et bousculer Apple et Samsung sur le segment premium.