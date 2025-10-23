OpenAI veut défier Google avec son nouveau navigateur ChatGPT Atlas

Dans une livestream surprise, OpenAI a officiellement dévoilé ChatGPT Atlas, son tout nouveau navigateur web dopé à l’intelligence artificielle. Sur scène, Sam Altman en personne a présenté le projet avec un ton résolument visionnaire : « Nous pensons que l’IA offre une opportunité unique, qui n’arrive qu’une fois par décennie, de repenser ce qu’un navigateur peut être ».

Une phrase qui n’est pas sans rappeler le style d’un certain Steve Jobs. Mais au-delà du discours inspirant, l’enjeu est clair : faire table rase du Web d’hier, celui bâti autour des moteurs de recherche, des liens et des publicités — autrement dit, celui de Google.

ChatGPT Atlas : Un défi frontal à Chrome et à la domination de Google

Le projet ChatGPT Atlas n’était plus un secret à Silicon Valley depuis cet été. Mais la présentation de ce mardi a levé le voile sur l’ampleur de la menace : avec 800 millions d’utilisateurs hebdomadaires sur ChatGPT, OpenAI dispose déjà d’une base colossale. Et si ces utilisateurs migrent vers ChatGPT Atlas, ce sont autant de personnes qui abandonneront Chrome — et donc Google Search.

L’impact ne sera pas immédiat sur les revenus (Chrome est gratuit), mais il affaiblira la capacité de Google à cibler les publicités et à imposer son moteur de recherche.

Un coup dur, surtout après que le Département de la Justice américain a interdit à Google de signer des accords d’exclusivité sur la recherche.

Un « nouveau modèle de recherche » selon OpenAI

Lors de la présentation, Ben Goodger — ex-ingénieur clé de Firefox et Chrome, désormais à la tête d’Atlas — a décrit la recherche d’OpenAI comme une « expérience conversationnelle à plusieurs tours » : « Vous pouvez dialoguer avec vos résultats de recherche au lieu d’être simplement redirigé vers des pages Web ».

Autrement dit, la recherche devient une discussion. Là où Google ajoute des encadrés « IA » à ses pages de résultats, ChatGPT Atlas intègre directement l’IA au cœur de la navigation, rendant chaque interaction fluide et contextuelle.

Ce n’est pas un modèle que Google pourra simplement copier sans tout repenser.

Et si OpenAI entrait dans la publicité ?

Pour l’instant, OpenAI n’affiche aucune publicité, mais plusieurs indices suggèrent un virage à venir :

des offres d’emploi dans la publicité numérique ont récemment été publiées,

et ChatGPT Atlas collecte désormais un contexte direct depuis la fenêtre du navigateur, c’est-à-dire les mots exacts que vous saisissez à l’écran.

Ce type de données est extrêmement précieux pour le ciblage publicitaire, et OpenAI pourrait s’en servir pour monétiser ChatGPT et Atlas sans copier les modèles intrusifs de Google ou Meta.

Mais, cette approche soulève aussi d’importantes questions de confidentialité : donner à une IA l’accès direct à ce que vous voyez ou tapez dans votre navigateur est un précédent inédit.

Un pari stratégique et commercial

Avec ChatGPT Atlas, OpenAI change de posture : moins de discours sur l’AGI (intelligence artificielle générale), plus de produits grand public et rentables.

Ce navigateur pourrait devenir la première brique d’un écosystème complet autour de ChatGPT, capable de rivaliser avec Chrome, Edge et Gemini.

Alors que les analystes se demandent encore si les investissements colossaux d’OpenAI dans les centres de données seront un jour rentabilisés, Atlas pourrait bien être la première réponse concrète à cette équation.

ChatGPT OpenAI ne veut plus seulement dominer la génération de texte : elle veut redéfinir la navigation sur Internet. Et si Atlas séduit le grand public, ce sera la première vraie menace pour Google depuis la création de Chrome. « Ce que nous appelons le navigateur aujourd’hui, disait Altman, fait partie de l’ancienne façon d’utiliser Internet ».

L’ère de la navigation par chat vient peut-être de commencer.