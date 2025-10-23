Accueil » OnePlus 15 : Le système photo Lumo Imaging remplace Hasselblad et vise la 4K à 120 fps en Dolby Vision

OnePlus 15 : Le système photo Lumo Imaging remplace Hasselblad et vise la 4K à 120 fps en Dolby Vision

OnePlus 15 : Le système photo Lumo Imaging remplace Hasselblad et vise la 4K à 120 fps en Dolby Vision

À moins d’une semaine de son lancement officiel en Chine, OnePlus continue de teaser son OnePlus 15, et, cette fois, la marque lève le voile sur son tout nouveau système photo — sans doute l’un des plus ambitieux de son histoire.

Lumo Imaging : Un nouveau système d’imagerie signé Oppo

Le président de OnePlus Chine, Li Jie, a confirmé sur les réseaux sociaux que le OnePlus 15 inaugurera la technologie Lumo Imaging développée par OPPO.

Cette annonce marque la fin de la collaboration avec Hasselblad, entamée avec le OnePlus 9, mais l’ADN esthétique de la marque suédoise — notamment la gestion des couleurs et les modes photo emblématiques — restera présent.

Selon Li, le système Lumo Imaging représente le plus haut niveau technologique du groupe OPPO en matière d’imagerie, avec une attention particulière portée à la profondeur, la lumière et la fidélité des couleurs.

Trois capteurs de 50 mégapixels et zoom périscopique 3,5x

Le OnePlus 15 embarque un triple module photo de 50 mégapixels, dont :

un capteur principal Sony LYT-700 avec stabilisation optique (OIS),

un ultra grand-angle OmniVision OV50D,

et un téléobjectif périscopique Samsung JN5 avec zoom optique 3,5x (équivalent 85 mm), idéal pour les portraits.

La configuration permet la capture HDR sur toute la plage focale, le mode Pro XDR, et l’enregistrement 4K à 120 fps en Dolby Vision — du jamais-vu sur un OnePlus.

Performances et refroidissement de nouvelle génération

Sous le capot, le smartphone est propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, accompagné de 12 à 16 Go de RAM. Il intègre aussi un système de refroidissement Glacier revisité, doté de couches capillaires doubles pour une meilleure dissipation thermique, pensé pour le jeu intensif.

L’écran est un BOE X3 de 6,78 pouces, affichant une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement adaptatif de 165 Hz.

Le OnePlus 15 embarque une énorme batterie de 7 300 mAh, compatible avec la charge filaire 120 W et la charge sans fil 50 W. Selon OnePlus, cette combinaison pourrait offrir près de quatre heures d’enregistrement 4K continu — une prouesse pour une caméra de ce calibre.

Lancement et prix

Le lancement chinois est prévu la semaine prochaine, tandis que la sortie mondiale devrait suivre en novembre — plus tôt que d’habitude. D’après un rapport récent, le modèle 16 Go + 512 Go serait vendu autour de 949 £ (~1 090 euros).

Le OnePlus 15 semble marquer un véritable tournant pour la marque :

fin du partenariat Hasselblad,

triple capteur 50 mégapixels entièrement nouveau,

processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5,

écran 165 Hz,

et batterie 7 300 mAh ultra-rapide.

S’il tient ses promesses, le OnePlus 15 pourrait bien être le flagship killer de 2025, capable de rivaliser directement avec les iPhone 17 Pro et Galaxy S26 Ultra.