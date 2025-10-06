Accueil » OnePlus 15 : la date du lancement mondial révélée, avant la fin de l’année

Alors que OnePlus intensifie la communication autour du OnePlus 15, les choses s’accélèrent. La marque a déjà confirmé le design officiel du smartphone et teasé son lancement en Chine, mais ses spécifications complètes restent encore à confirmer.

Un nouveau rapport de 91mobiles vient toutefois lever le voile sur une information majeure : la date du lancement mondial du futur flagship.

Un lancement mondial avancé pour le OnePlus 15

D’après les sources industrielles citées par 91mobiles, le OnePlus 15 sera dévoilé au niveau mondial le 13 novembre 2025. Cette présentation devrait avoir lieu simultanément en Inde, un marché stratégique pour la marque.

Ce calendrier marque une avancée notable par rapport aux années précédentes : pour mémoire, le OnePlus 13 et le 13R avaient été présentés le 7 janvier 2025. En d’autres termes, OnePlus semble vouloir anticiper son cycle de lancement, probablement pour affronter plus directement les nouveaux flagships de Xiaomi et Samsung attendus à la même période.

Lancement en Chine dès le 27 octobre

Avant cette présentation mondiale, le lancement chinois du OnePlus 15 est prévu pour le 27 octobre 2025. Ce sera l’occasion pour la marque de dévoiler officiellement les spécifications complètes du smartphone, dont plusieurs fuites circulent déjà, notamment autour du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, de l’écran AMOLED LTPO 2K et d’un bloc photo Hasselblad repensé.

Et le OnePlus 15R dans tout ça ?

Selon les dernières informations, OnePlus travaille également sur le OnePlus 15R, une version dérivée du OnePlus Ace 6 attendu en Chine à la même période.

Le 15R devrait être propulsé lui aussi par le Snapdragon 8 Elite, mais avec quelques ajustements matériels, notamment un module photo amélioré par rapport à celui du modèle chinois.

Pour l’heure, il reste toutefois incertain si le OnePlus 15R sera lancé le même jour que le OnePlus 15. Aucun teaser officiel ne le mentionne encore.

Ce que l’on sait déjà du OnePlus 15 (récapitulatif provisoire)

Même si OnePlus n’a pas encore confirmé les détails techniques, les fuites évoquent :

un écran AMOLED 2K LTPO de 6,82 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz,

le Snapdragon 8 Elite Gen 5 gravé par TSMC,

un partenariat renouvelé avec Hasselblad pour la photo,

une batterie 5400 mAh compatible avec une charge rapide 100 W,

et une version logicielle basée sur OxygenOS 15 (Android 16).

Tout indique que le OnePlus 15 s’inscrira dans la continuité des précédents flagships, tout en renforçant son positionnement face aux géants du secteur.

Un OnePlus 15 plus tôt que prévu

En avançant le lancement mondial au 13 novembre, OnePlus bouscule son calendrier habituel et montre son ambition de frapper fort avant la fin de l’année.

Avec une fiche technique haut de gamme, un design déjà confirmé et des améliorations attendues sur la photo et la performance, le OnePlus 15 s’annonce comme l’un des smartphones Android les plus attendus de 2025.

Il ne reste plus qu’à voir si le OnePlus 15R suivra le même chemin — ou si OnePlus préfère le garder en exclusivité pour certains marchés.