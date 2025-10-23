Google Maps sur Android Auto : un nouveau bouton « Signaler » plus visible (et bien plus utile)

Google déploie une mise à jour majeure de Google Maps pour Android Auto, et elle pourrait bien rendre vos trajets plus sûrs — et plus collaboratifs. L’application reçoit un nouveau design qui met enfin en avant le bouton « Signaler », jusque-là caché sur de nombreux écrans de petite taille.

Google Maps: Un bouton « Signaler » désormais accessible à tous

Jusqu’ici, les conducteurs équipés d’un écran 7 ou 8 pouces voyaient souvent le bouton disparaître automatiquement, faute d’espace sur l’interface. Résultat : impossible de signaler un accident, un embouteillage, ou un contrôle de police — et donc, moins de données communautaires pour améliorer la navigation.

Avec cette mise à jour, Google déplace le bouton « Audio de guidage » dans le menu des paramètres, libérant ainsi de la place sur l’écran principal. Désormais, le bouton « Signaler » est affiché en permanence, quelle que soit la taille de votre tableau de bord.

Une petite amélioration, certes, mais qui pourrait avoir un grand impact collectif : plus d’utilisateurs peuvent contribuer à la remontée d’informations en temps réel, rendant les alertes de circulation plus précises et plus rapides pour tout le monde.

Des alertes plus riches, une expérience plus proche de Waze

Cette évolution rapproche encore davantage Google Maps de Waze, qui appartient d’ailleurs aussi à Google. Vous verrez donc apparaître plus souvent des notifications sur les accidents, ralentissements ou contrôles routiers à proximité — des infos qui, jusqu’ici, manquaient parfois faute de signalements suffisants.

Autre nouveauté bienvenue : les suggestions automatiques de destinations (issues du calendrier ou de vos habitudes de trajet) sont désormais masquées par défaut sur certains écrans. Une bonne nouvelle pour ceux qui trouvaient cette fonction intrusive ou peu pertinente.

Cette modification semble pour l’instant déployée en priorité sur les petits écrans, mais Google promet un déploiement complet d’ici deux semaines.

Une mise à jour modeste en apparence, mais qui renforce la dimension collaborative de Google Maps et pourrait bien sauver quelques minutes (ou contraventions) sur vos trajets.