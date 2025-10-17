Accueil » OxygenOS 16 : Voici le calendrier de déploiement, votre OnePlus est-il éligible à la mise à jour Android 16 ?

OxygenOS 16 : Voici le calendrier de déploiement, votre OnePlus est-il éligible à la mise à jour Android 16 ?

OnePlus vient de lever le voile sur OxygenOS 16, sa toute dernière surcouche basée sur Android 16. Cette mise à jour majeure introduit une nouvelle vague de fonctionnalités dopées à l’IA, une refonte visuelle avec des animations plus fluides, et une personnalisation renforcée pour les écrans de verrouillage.

Le tout repose sur le nouveau moteur d’animation « OnePlus Flow Motion », qui promet une expérience plus fluide et immersive.

Les nouveautés majeures d’OxygenOS 16

Parmi les changements notables :

Plus Mind et Mind Space: une IA d’organisation intégrée qui regroupe tous vos contenus à l’écran dans un hub central intelligent, facilitant la gestion de notes, captures et fichiers.

Nouveau moteur OnePlus Flow Motion : pour des transitions et effets visuels ultra-fluides à 120 Hz.

Widgets dynamiques : météo, tâches, musique et santé, inspirés du style minimaliste de Material You.

Verrouillage personnalisé : nouveaux styles d’horloge, polices dynamiques, et filtres photo pour l’écran de veille.

Performances optimisées : meilleures vitesses d’ouverture d’apps et gestion plus efficace de la RAM.

Calendrier officiel du déploiement OxygenOS 16

La mise à jour OxygenOS 16 commencera à être diffusée dès novembre 2025, d’abord sur la série OnePlus 13, avant d’arriver progressivement sur les modèles précédents et les tablettes.

À partir de novembre 2025 :

OnePlus 13/13R/13S

OnePlus Open

OnePlus 12/12R

OnePlus Pad 3/Pad 2

À partir de décembre 2025

OnePlus 11 5G/11R 5G

OnePlus Nord 5/Nord CE5

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 3 5G

Au premier trimestre 2026 :

OnePlus 10 Pro 5G

OnePlus Nord CE4/CE4 Lite 5G

OnePlus Pad/Pad Lite

Le déploiement se fera par vagues successives : selon votre région, la mise à jour peut mettre quelques jours à arriver.

Pour vérifier manuellement la disponibilité, rendez-vous dans : Paramètres > Système & mises à jour > Mise à jour logicielle > Rechercher des mises à jour.

Avant d’installer OxygenOS 16

Préparez au moins 5 à 6 Go d’espace libre sur votre appareil.

Assurez-vous d’avoir au moins 40 % de batterie avant le lancement de l’installation.

Pensez à sauvegarder vos données importantes avant l’installation.

Et si votre OnePlus n’est pas sur la liste ?

Certains modèles plus anciens ont déjà reçu le nombre maximal de mises à jour Android promises par OnePlus. Si votre téléphone n’est plus éligible, pensez à consulter la liste des appareils OnePlus garantis quatre mises à jour majeures pour votre prochain achat.