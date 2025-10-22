Accueil » Galaxy XR : Samsung et Google lancent leur premier casque Android XR, plus puissant que jamais

Après plusieurs mois d’attente, Samsung et Google dévoilent enfin leur tout premier casque de réalité mixte sous Android XR : le Galaxy XR.

Présenté pour la première fois l’an dernier sous le nom de code Project Moohan, ce casque marque le grand retour de Samsung dans le monde de la réalité virtuelle et augmentée.

Galaxy XR : Réalité mixte, Android XR et puissance brute

Le Galaxy XR est un casque de réalité mixte (MR) : il superpose des éléments virtuels à votre environnement réel, mais peut aussi offrir une expérience VR totalement immersive. En clair, il combine le meilleur des deux mondes — à la manière du Meta Quest 3 ou de l’Apple Vision Pro.

Sous le capot, on retrouve le Snapdragon XR2+ Gen 2 de Qualcomm, 18 Go de RAM, 256 Go de stockage, du Wi-Fi 7, et du Bluetooth 5.4. Côté affichage, chaque œil bénéficie d’un écran Micro-OLED 3 552 × 3 840 pixels à 90 Hz. Un vrai bond en avant par rapport aux dalles LCD du Meta Quest 3 : noirs plus profonds, contraste accru et netteté supérieure.

Le casque intègre aussi le suivi des yeux et de l’iris, comme le Vision Pro, et plusieurs caméras assurent la capture de mouvement et la vidéo passthrough en temps réel.

Android XR : une nouvelle ère pour la réalité mixte

C’est le premier appareil sous Android XR, une plateforme développée par Google pour uniformiser l’écosystème XR. Autrement dit, le Galaxy XR prend en charge toutes les applis Android — y compris celles du Play Store — tout en offrant de nouvelles expériences immersives :

Google Maps en 3D spatiale,

Google Photos avec effets de profondeur,

intégration de l’assistant Gemini, capable de répondre à vos questions à la voix, vous aider dans les jeux ou même planifier vos trajets en MR.

Samsung promet que toutes les applis Android fonctionnent “out of the box”, et que les développeurs pourront facilement adapter leurs contenus via OpenXR, WebXR ou Unity.

Un casque puissant, léger et pensé pour durer

Pesant 545 grammes, le Galaxy XR se veut plus confortable que la plupart de ses concurrents, avec un coussin frontal et un pare-lumière détachable pour bloquer les sources externes et améliorer l’immersion.

Côté specs :

Champ de vision de 109° à l’horizontale et 100° à la verticale ;

Batterie externe offrant jusqu’à 2 h d’autonomie (ou 2,5 h de lecture vidéo) ;

Reconnaissance d’iris pour le déverrouillage ;

Eye tracking et hand tracking intégrés.

Le casque sera aussi compatible avec des contrôleurs vendus séparément (250 dollars), tandis que le prix de base est fixé à 1 799 dollars.

Un catalogue déjà riche

Parce qu’il repose sur Android, le Galaxy XR profite immédiatement d’un vaste catalogue d’applications et de contenus multimédias. Films, séries, jeux VR, outils de productivité… et surtout, la possibilité d’exploiter Gemini pour interagir en temps réel avec vos apps ou transformer vos photos 2D en souvenirs 3D immersifs.

Samsung mise aussi sur une utilisation professionnelle et collaborative du casque, dans le monde de l’entreprise et de la formation.

Prix et disponibilité

Le Galaxy XR est disponible aux États-Unis et en Corée au prix de 1 799 dollars, avec un pack “Explorer” comprenant du contenu exclusif, YouTube Premium et Google AI Pro.

Une version plus abordable pourrait suivre, mais pour l’instant, Samsung vise clairement le segment premium, face au Vision Pro d’Apple.

En résumé, le Galaxy XR est ambitieux : il combine le meilleur d’Android, la puissance du Snapdragon XR2+, et l’expertise de Samsung en matière d’affichage et de design. Reste à voir si son prix et son positionnement haut de gamme lui permettront de séduire au-delà des passionnés de réalité mixte.