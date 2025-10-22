Accueil » OpenAI lance ChatGPT Atlas : un navigateur web intelligent qui veut réinventer la navigation en ligne

OpenAI fait un pas décisif dans le monde des navigateurs Web avec le lancement de ChatGPT Atlas, un navigateur alimenté par l’intelligence artificielle.

Disponible dès aujourd’hui sur macOS, ChatGPT Atlas arrivera bientôt sur Windows, iOS et Android, selon l’entreprise. Ce lancement intervient après plusieurs mois de rumeurs, qui laissaient entendre que OpenAI préparait un navigateur capable de rivaliser avec Google Chrome.

L’annonce officielle a été faite par Sam Altman, PDG d’OpenAI, lors d’un livestream mondial mardi. « Nous imaginons un futur où l’expérience de navigation sur Internet sera aussi fluide et naturelle qu’une conversation », a déclaré Altman.

ChatGPT Atlas : Un navigateur repensé autour de ChatGPT et de l’IA

ChatGPT Atlas intègre directement le chatbot de l’entreprise dans son interface. Par défaut, les résultats de recherche s’affichent en écran partagé : à gauche, la page Web, et à droite, la conversation ChatGPT — une sorte de compagnon intelligent permanent.

Les utilisateurs peuvent désactiver cette vue à tout moment.

Atlas comprend aussi plusieurs fonctions inédites :

un mode « agent », qui permet à ChatGPT d’effectuer des actions pour vous (réserver un vol, corriger un document, remplir un formulaire, etc.),

une fonction mémoire pour retenir vos préférences, historiques et habitudes de navigation,

un mode incognito pour bloquer toute sauvegarde d’informations,

et une nouvelle option « cursor chat », qui permet de sélectionner du texte dans un e-mail ou un document et de le réécrire instantanément grâce à l’IA.

Un héritage de Chrome et Firefox

Le développement de ChatGPT Atlas a réuni plusieurs vétérans de la Silicon Valley, dont Ben Goodger, ancien ingénieur de Google Chrome et Mozilla Firefox, et Justin Rushing, ex-designer chez Apple.

L’interface se veut rapide, fluide et minimaliste, tandis que le cœur du navigateur repose sur Chromium, la même base que Chrome, Edge et Opera. Le mode agent, qui permet à ChatGPT d’agir de manière autonome, n’est pour l’instant réservé qu’aux abonnés ChatGPT Plus et Pro.

La guerre des navigateurs IA s’intensifie

L’arrivée de ChatGPT Atlas confirme que la « guerre des navigateurs IA » est bel et bien lancée.

Perplexity a récemment dévoilé son navigateur Comet, conçu comme un « moteur de réponses » plutôt qu’un moteur de recherche classique.

Google intègre progressivement Gemini dans Chrome, avec des fonctions de planification et d’achat automatisé à venir.

Opera a, de son côté, repositionné son navigateur autour de l’IA générative.

OpenAI rejoint donc la bataille avec une vision claire : transformer le navigateur en assistant personnel intelligent, capable de comprendre, d’agir et d’apprendre au fil du temps.

Une nouvelle ère de navigation

En unifiant recherche, chat et automatisation dans une seule interface, ChatGPT Atlas pourrait marquer le début d’une nouvelle génération de navigateurs — plus contextuels, plus proactifs et plus « humains ».

« C’est un navigateur tout simplement agréable à utiliser : rapide, fluide, et surtout intelligent », a résumé Sam Altman pendant la présentation.