Accueil » Samsung Project Moohan : le casque Galaxy XR, rival de l’Apple Vision Pro, se dévoile avant son lancement

Samsung Project Moohan : le casque Galaxy XR, rival de l’Apple Vision Pro, se dévoile avant son lancement

Samsung Project Moohan : le casque Galaxy XR, rival de l’Apple Vision Pro, se dévoile avant son lancement

De nouvelles fuites détaillées nous offrent notre meilleur aperçu à ce jour du casque XR de Samsung. Connu en interne sous le nom de Projet Moohan, l’appareil serait lancé sous le nom de casque Samsung Galaxy XR.

Les rendus et les spécifications révélés dressent le portrait d’un appareil puissant, pratique et plus léger que le Vision Pro d’Apple — un sérieux concurrent dans la bataille de la réalité mixte.

Galaxy XR : Un design familier, mais affiné

Après des mois de rumeurs autour du projet « Moohan », on sait désormais à quoi ressemble le casque Galaxy XR que Samsung s’apprête à lancer. Les visuels partagés par Android Headlines confirment un design sobre et fonctionnel, très proche de ce qu’on a déjà vu lors des teasers au MWC 2025 et à la présentation du Galaxy S25.

Le Galaxy XR adopte une approche classique : deux écrans micro-OLED 4K, une sangle ajustable avec molette de serrage, et une batterie déportée pour alléger le casque lui-même. Plutôt que de viser le design « lunettes du futur », Samsung cherche ici à séduire les utilisateurs du Meta Quest et du Vision Pro, avec un équilibre entre performance, confort et accessibilité.

Le casque disposerait également d’un coussin intérieur pour le confort, d’une molette de réglage de la sangle, et de pare-lumière détachables pour isoler l’utilisateur de son environnement.

Une puissance respectable, mais un processeur daté

Côté technique, le Galaxy XR n’a rien d’un gadget. Ses écrans micro-OLED affichent près de 6 millions de pixels de plus que ceux du Vision Pro, une prouesse impressionnante.

Sous le capot, on retrouve le Snapdragon XR2+ Gen 2 de Qualcomm — une puce performante, mais déjà âgée de deux ans. Un choix un peu surprenant, mais qui pourrait suffire si le logiciel One UI XR (basé sur Android XR de Google) est bien optimisé.

Plus léger que le Vision Pro

Le grand atout du Galaxy XR, c’est son poids : 545 grammes seulement, soit nettement moins que le casque d’Apple. Pour quiconque a déjà porté un Vision Pro plus de 30 minutes, cette différence pourrait être déterminante.

En contrepartie, l’autonomie plafonnerait à environ 2 heures, ou 2 h 30 en lecture vidéo. Un compromis logique : le confort avant tout, quitte à garder la batterie dans une poche ou à la clipser à la ceinture.

Une interface One UI XR intuitive

Les captures d’écran fuitées révèlent une interface claire, inspirée de One UI, intégrant les apps phares de Samsung et Google :

Galerie, Caméra et Navigateur Samsung,

Google Maps, Photos, YouTube, Netflix et le Play Store.

Le casque fonctionnerait sous Android XR, la nouvelle plateforme de Google dédiée à la réalité mixte, ce qui laisse espérer une compatibilité large avec les applications existantes. Cette approche laisse entendre que Samsung souhaite offrir une expérience complète, à la fois immersive, connectée et orientée divertissement.

Samsung miserait sur une batterie de capteurs internes et externes permettant de suivre avec précision les mouvements oculaires, les gestes des mains et les commandes vocales.

Une alternative crédible au Vision Pro ?

Le Galaxy XR semble aborder le marché avec pragmatisme : moins futuriste qu’Apple, mais plus léger, accessible et polyvalent. Le choix d’une puce plus ancienne pourrait freiner les utilisateurs exigeants, mais si Samsung parvient à maîtriser le logiciel et à proposer un prix compétitif, le casque pourrait bien devenir le premier vrai rival « mainstream » du Vision Pro.

En somme, un appareil prometteur, bien pensé et enfin réaliste pour le grand public.

D’après les rumeurs, Samsung pourrait présenter officiellement le Galaxy XR dès le 21 octobre 2025.