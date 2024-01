Le Snapdragon XR2+ Gen 2 de Qualcomm promet une expérience VR/AR inégalée

Le nouveau processeur phare de Qualcomm pour les casques de réalité virtuelle et augmentée promet une amélioration de 2,5 x des performances du GPU, une amélioration de 8x des performances de l’IA par rapport à la puce XR2 Gen 1 de la société, permettant la prise en charge des casques 4K (avec une résolution allant jusqu’à 4,3 K par œil et jusqu’à 90 images par seconde).

Le fabricant de puces indique que le premier appareil équipé de puces Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 devrait être disponible prochainement, et que plus de 5 fabricants d’appareils (dont Samsung et HTC Vive) travaillent sur des produits exploitant cette puce. Le nouveau chipset est conçu comme une étape supérieure au XR2 Gen 2 dans le Meta Quest 3, capable de rendre des visuels haute résolution comme ceux promis par le Vision Pro d’Apple.

Qualcomm affirme qu’en plus d’une augmentation des performances, la nouvelle puce améliore de 50 % l’efficacité énergétique du GPU. La puce est également dotée d’un processeur de signal d’image Qualcomm Spectra de nouvelle génération et prend en charge le Wi-Fi 7 ainsi que les Wi-Fi 6 et 6E.

La puce Snapdragon XR2+ Gen 2 peut également prendre en charge jusqu’à 12 caméras pour des expériences de réalité augmentée améliorées, ainsi que le suivi des yeux, de la tête, des mains et des visages, et la détection de la profondeur.

Mais, Qualcomm ne fait pas tout avec cette nouvelle puce. Elle rejoint une famille croissante de puces Snapdragon XR pour les appareils de réalité mixte/augmentée et de puces Snapdragon AR pour des lunettes intelligentes plus simples.

Le fabricant de puces s’est associé à Goertek pour développer un modèle de référence pour un casque de réalité mixte/virtuelle doté de la technologie de suivi oculaire de Tobii et prenant en charge les puces Snapdragon XR2 Gen 2 ou XR2+ Gen 2, le premier processeur alimentant des modèles avec des résolutions de 3K par œil, tandis que le second peut gérer des résolutions de 4K par œil.

De quoi concurrencer le Vision Pro ?

L’entreprise met également en avant son partenariat avec Samsung et Google dans le cadre de cette annonce, mais les détails concrets sur la disponibilité sont encore rares. Google a été confronté à des turbulences internes au sein de son équipe AR, et des rapports suggèrent que Samsung a également connu des retards du côté du matériel. De son côté, Apple pourrait être à quelques semaines du lancement de la Vision Pro.

Nous n’aurons peut-être pas à attendre longtemps pour en savoir un peu plus sur les nouveautés de Samsung, Google et Qualcomm — Samsung organise le salon Unpacked à San Jose dans quelques semaines. Quel meilleur endroit pour présenter en avant-première un concurrent du Vision Pro qu’en bas de la rue de Cupertino ?