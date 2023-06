Meta dévoile le casque VR Meta Quest 3 au prix de 570 euros

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a dévoilé le casque VR Oculus Quest 3 (désormais officiellement connu sous le nom de Meta Quest 3), la suite du très populaire Oculus Quest 2. Le casque sortira cet automne avec une version 128 Go disponible pour 569,99 euros, ainsi qu’une « option de stockage supplémentaire pour ceux qui veulent plus d’espace » à un prix non spécifié.

Le Quest 3 partagera quelques similitudes avec le Quest 2 — en termes d’accessibilité de l’expérience VR — mais sera également doté de quelques améliorations qui en feront une suite digne d’intérêt. Les améliorations les plus significatives du Quest 3 concernent la réalité mixte et les graphismes. Meta a montré la capacité du casque à afficher la vue extérieure sur l’écran interne en bonne qualité et en couleur.

Le Quest 3 adoptera un rendu des couleurs complet, ce qui signifie qu’elle pourra vous montrer le monde réel en couleurs, plutôt que d’utiliser le même rendu noir et blanc pixelisé que le Quest 2.

Puisque vous pouvez voir votre environnement réel, vous pouvez rester ancré dans la réalité, vous déplacer en toute confiance dans la pièce sans vous cogner aux meubles, aux personnes ou aux animaux, tout en voyant les graphiques superposés par les jeux et les applications, selon Meta.

Le Quest 3 est également équipé d’un capteur de profondeur, une nouveauté pour les casques Meta. Ce capteur permet au casque de scanner la pièce, en déterminant la forme et la distance des murs et des surfaces. Grâce à cette carte en 3D de votre environnement, vous n’avez pas besoin de tracer manuellement les limites de la zone de garde, ce qui vous donne un signal visuel lorsque vous êtes sur le point de vous éloigner de l’espace de jeu sécurisé.

Davantage d’informations en septembre

La fonction de cartographie des pièces du capteur de profondeur peut aider les jeux et les applications à identifier les objets du monde réel à des fins d’interaction. Actuellement, les joueurs doivent marquer laborieusement l’emplacement des murs, des tables, des chaises et des étagères pour que les armées virtuelles puissent marcher, que les balles puissent rebondir et que les coups de peinture virtuels puissent être posés.

Le Meta Quest 3 sera 40 % plus fin, tout en offrant deux fois plus de performances GPU que la Quest 2. Dans sa publication Facebook, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a déclaré qu’il disposera d’un meilleur affichage et d’une meilleure résolution, sans donner plus de détails. Il y a des spéculations sur le fait que le Quest 3 aura des lentilles en forme de crêpe analogues à celles du Quest Pro.

La Meta Quest 3 sera vendue au prix de 500 dollars et sera lancée à l’automne. Plus de détails seront disponibles lors du Meta Connect le 27 septembre 2023.

Anticiper l’annonce d’Apple !

L’annonce de Zuckerberg sur ses pages Facebook et Instagram intervient quelques jours avant la WWDC 2023, la conférence où l’on s’attend à voir enfin le casque VR d’Apple dont on parle depuis longtemps. Bien qu’il s’agisse d’une révélation plus précoce que prévu — on pensait que l’appareil serait d’abord présenté lors de l’événement Meta Connect, qui se tient généralement en octobre — elle est tout à fait logique.

L’engouement pour la réalité virtuelle (VR) étant très fort en ce moment grâce aux spéculations sur les casques Apple, il semble que Meta veuille s’assurer que ses efforts ne perdent pas le feu des projecteurs. Alors que le Quest 2 a fait de la VR la plus répandue de son histoire, l’intérêt pour la réalité virtuelle a diminué. Les casques plus récents, comme le Meta Quest Pro et le HTC Vive XR Elite, n’ont pas attiré autant d’attention que le casque Meta, plus abordable, dans les mois et les années qui ont suivi son lancement.

Meta espère probablement que le Quest 3 ravivera l’intérêt pour son métaverse — et peut-être qu’il récupérera les parts de marché de la nouvelle technologie à la mode : ChatGPT et d’autres IA génératives.