OpenAI tease un nouveau produit pour 19 heures — probablement son propre navigateur Web dopé à l’IA

OpenAI vient de publier un mystérieux teaser sur X, annonçant un livestream prévu aujourd’hui à 19 h (heure de Paris). L’image montre une série d’onglets de navigateur, laissant clairement entendre que l’annonce concernera le navigateur web maison de l’entreprise — une rumeur qui circulait déjà depuis plusieurs mois.

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a confirmé sur X qu’il s’agissait d’un “nouveau produit que j’attends avec impatience”.

OpenAI : Un navigateur intelligent avec un agent intégré

Selon de précédentes rumeurs, OpenAI préparerait depuis juillet un navigateur Web doté de son agent d’IA Operator, capable d’exécuter des actions directement à la place de l’utilisateur : réserver un restaurant, remplir automatiquement des formulaires, • ou encore naviguer et effectuer des recherches complexes sans intervention manuelle.

Le navigateur devrait également intégrer l’interface ChatGPT en natif, permettant aux utilisateurs de converser avec l’IA sans passer par le site web de ChatGPT.

Techniquement, il serait basé sur Chromium, le moteur open source derrière Google Chrome, Microsoft Edge et Opera.

Les “AI Browser Wars” commencent

Le lancement du navigateur d’OpenAI intervient alors que la bataille des navigateurs intelligents s’intensifie :

Ironiquement, Microsoft, partenaire stratégique d’OpenAI, a déclaré ne pas vouloir créer un navigateur dédié à l’IA. Son PDG de la division IA, Mustafa Suleyman, expliquait récemment que la stratégie de Microsoft consiste plutôt à faire évoluer Edge vers un “navigateur agentique”, capable d’agir pour l’utilisateur sans repartir de zéro.

Le livestream d’OpenAI sera diffusé aujourd’hui à 19 h

S’il s’agit bien du lancement du navigateur OpenAI, l’entreprise pourrait bien redéfinir la manière dont nous interagissons avec le web — en transformant la navigation en une expérience pilotée par l’IA, fluide et proactive.