OnePlus 15 : un écran OLED 165 Hz signé BOE, une première mondiale sur smartphone

Le OnePlus 15 se prépare à faire sensation. À quelques semaines de son lancement officiel en Chine, la marque a entamé sa campagne de teasing et levé le voile sur ce qui sera sans doute le principal atout de son prochain flagship : son écran.

OnePlus 15 : Un écran BOE X3 OLED 165 Hz — du jamais vu sur mobile

Le OnePlus 15 sera équipé d’une dalle BOE X3 OLED affichant une résolution 1.5K et surtout un taux de rafraîchissement record de 165 Hz, une première pour un smartphone OLED. OnePlus affirme déjà avoir optimisé plusieurs jeux pour exploiter pleinement cette fréquence extrême, promesse d’une fluidité inégalée.

Mais ce choix technique a suscité quelques interrogations : pourquoi ne pas proposer un écran 2K comme la plupart des flagships haut de gamme ?

« Ce n’est pas une question de coût, mais de physique », explique OnePlus.

Sur Weibo, Li Jie, président de OnePlus Chine, a tenu à clarifier les choses. Selon lui, aucun fabricant d’écrans n’a encore réussi à produire une dalle OLED 2K capable de tenir un rafraîchissement à 165 Hz. « Nous avons choisi 165 Hz avant tout pour la performance visuelle, mais aujourd’hui, la technologie 2K à cette fréquence n’existe tout simplement pas ».

Et contrairement à ce que certains imaginent, ce n’est pas une économie budgétaire : le nouvel écran BOE X3 coûte plus cher à produire que le panneau X2 du OnePlus 13.

Une prouesse d’ingénierie

Li Jie a également expliqué pourquoi la plupart des smartphones restent bloqués à 120 Hz : au-delà, les contraintes techniques se multiplient.

Parmi elles :

Des temps de charge des pixels trop longs,

Des puces de pilotage incapables de gérer le flux de données,

Des problèmes de synchronisation entre le tactile et l’affichage,

Une instabilité d’image due aux commutations rapides,

Et une durée de vie réduite du panneau liée à l’activité accrue des pixels.

Pour surmonter ces obstacles, OnePlus et BOE ont entièrement repensé la conception de l’écran, du circuit matériel aux algorithmes de pilotage. Résultat : un temps de charge réduit à 1,3 microseconde et une puce d’affichage dotée de 1,3× plus de transistors pour maintenir le 165 Hz constant sans perte de stabilité.

Deux lignes de production exclusives pour un calibrage pixel par pixel

OnePlus a même créé deux lignes de production sur mesure, uniques en Chine et dans le monde, afin de garantir un calibrage individuel de chaque pixel. Ce niveau de précision vise à offrir une expérience visuelle irréprochable, aussi bien pour le gaming que pour la navigation quotidienne.

Le OnePlus 15 sera présenté officiellement d’ici la fin du mois en Chine, avant un déploiement mondial prévu plus tard dans l’année. Si les promesses de OnePlus se confirment, ce nouvel écran OLED 165 Hz pourrait bien redéfinir les standards de fluidité sur smartphone.