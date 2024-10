Lancement du OnePlus 13 : Un flagship puissant et endurant

Après plusieurs semaines de fuites et de teasers, OnePlus a officiellement lancé son nouveau smartphone phare, le OnePlus 13, aujourd’hui en Chine. Ce nouveau modèle marque plusieurs premières pour la marque, notamment l’intégration du tout nouveau processeur Snapdragon 8 Elite, ainsi qu’un design revisité, un triple capteur photo de 50 mégapixels, la dernière version d’Android, et un léger ajustement de prix.

Le OnePlus 13 est doté d’un écran AMOLED LTPO BOE X2 de 6,82 pouces avec une résolution 2K+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tout comme son prédécesseur. L’écran prend en charge HDR10+ et Dolby Vision, atteignant une luminosité maximale impressionnante de 4500 nits, assurant une qualité d’affichage optimale même en plein soleil. L’écran est protégé par le « Crystal Shield Super Ceramic Glass », qui, selon OnePlus, améliore de 500 % la résistance aux chutes et de 70 % la résistance aux impacts. Certifié DisplayMate avec une note A++, cet écran intègre des fonctionnalités tactiles avancées, comme le toucher avec gants et la sensibilité en cas de pluie.

Bien que la taille de l’écran reste identique, le OnePlus 13 présente un design plus compact avec des dimensions de 162,9 x 76,5 x 8,5 mm, légèrement plus petit et plus fin que le OnePlus 12. Grâce à des bordures affinées, le smartphone atteint un ratio écran/corps d’environ 91,2 % et pèse désormais 213 grammes.

Sous le capot, le OnePlus 13 bénéficie du nouveau processeur Snapdragon 8 Elite, couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 4.0 pour le modèle de base. D’autres variantes sont disponibles, offrant jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage, une capacité impressionnante pour les utilisateurs les plus exigeants. Le smartphone intègre également le moteur Tidal Engine développé par OnePlus, qui optimise l’expérience de jeu pour une fluidité et une durabilité accrues. La marque promet 4 ans d’utilisation fluide avec ce système.

Pour gérer la chaleur, le système de refroidissement Tiangong Cooling System Pro de seconde génération intègre une solution de refroidissement VC massive de 9925 mm². Ce système utilise des matériaux avancés pour une gestion thermique optimale, assurant des performances durables pendant plusieurs années.

Le OnePlus 13, un système de caméra haut de gamme

Côté photo, le OnePlus 13 se distingue par son triple capteur principal, avec un capteur Sony LYT-808 de 50 mégapixels stabilisé (OIS), un ultra grand-angle Samsung JN1 de 50 mégapixels avec un champ de vision de 114 degrés, et un téléobjectif périscopique Sony LYT600 de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3x. Pour les portraits, on retrouve un capteur de 32 mégapixels, identique à celui du modèle précédent.

Le OnePlus 13 est équipé d’une grande batterie de 6000 mAh, surpassant le modèle précédent qui proposait une batterie de 5400 mAh. Cette batterie prend en charge une charge rapide de 100 W en filaire, permettant une recharge complète en seulement 26 minutes, et une charge sans fil de 50 W. Le smartphone est également compatible avec un système de charge magnétique similaire au MagSafe d’Apple.

Connectivité et résistance

Le OnePlus 13 est doté de fonctionnalités de connectivité avancées, incluant Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC et un port USB Type-C 3.2. Il bénéficie également d’une certification IP68 + IP69, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière.

Le smartphone fonctionne sous ColorOS 15 basé sur Android 15 en Chine, mais la version internationale sera équipée de OxygenOS 15, annoncé récemment. Parmi les fonctionnalités clés d’OxygenOS 15, on retrouve des raccourcis redessinés, des effets de profondeur sur l’écran de verrouillage, une recherche intelligente, ainsi que diverses améliorations alimentées par l’IA.

Prix et disponibilité de OnePlus 13

Le OnePlus 13 est disponible en trois couleurs : Blue Moment, Dew Morning Light, et Obsidian Black. Les précommandes sont déjà ouvertes en Chine, avec une disponibilité en magasin prévue pour le 1er novembre. Voici les configurations disponibles et leurs prix en Chine :

12 Go + 256 Go CNY – 4,499 (~ 580 euros)

12 Go + 512 Go CNY – 4,899 (~ 635 euros)

16 Go + 512 Go CNY – 5,299 (~ 685 euros)

24 Go + 1 To CNY – 5,999 (~ 775 euros)

Ces prix sont légèrement supérieurs à ceux du OnePlus 12, dont la version de base débutait à 4 299 CNY (~ 555 euros). Il est possible que les prix varient dans d’autres régions lorsque la version internationale sera lancée.

Le OnePlus 13 marque une évolution notable dans la gamme de smartphones de OnePlus, offrant des spécifications haut de gamme et des performances améliorées grâce à son nouveau processeur Snapdragon et son écran haute luminosité. Bien que son prix ait légèrement augmenté, les améliorations justifient cet investissement pour les utilisateurs en quête de puissance et de polyvalence.