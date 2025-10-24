Accueil » Instagram lance « Restyle », un nouvel outil d’édition IA pour les Stories

Instagram lance « Restyle », un nouvel outil d’édition IA pour les Stories

Instagram déploie une nouvelle fonctionnalité baptisée « Restyle », propulsée par Meta AI, qui permet de modifier photos et vidéos directement dans les Stories.

L’outil offre la possibilité de supprimer des éléments indésirables, changer l’ambiance d’une image ou encore appliquer des effets artistiques, le tout sans quitter l’application.

Éditez vos photos et vidéos grâce à Meta AI

Un nouvel icône Restyle fait son apparition dans l’interface de création des Stories. Il suffit d’un prompt textuel ou d’un effet prédéfini pour transformer une photo ou une vidéo en quelques secondes.

Pour les photos :

Appuyez sur + depuis votre photo de profil et sélectionnez une image. Touchez l’icône Restyle en haut de l’écran. Choisissez entre Ajouter, Supprimer ou Modifier, puis décrivez ce que vous souhaitez changer. Rédigez votre prompt en bas de l’écran ou sélectionnez un effet prédéfini au-dessus. Appuyez sur l’icône « navigateur » pour découvrir plus d’options. Une fois satisfait, sélectionnez Terminé, puis publiez votre Story.

Pour les vidéos :

Sélectionnez une vidéo dans votre galerie. Ouvrez Restyle dans la barre d’outils. Choisissez un effet et appuyez sur Terminé pour partager le résultat.

Supprimez les distractions ou ajoutez des éléments créatifs

Restyle permet de nettoyer les images en supprimant des objets gênants à l’arrière-plan, mais aussi d’ajouter de nouveaux éléments visuels : changer la couleur des cheveux, ajouter des accessoires comme une couronne ou des ballons, ou remplacer un décor simple par un coucher de soleil ou une ambiance de fête.

Pour aller vite, Instagram propose plusieurs effets prêts à l’emploi : changer de look avec « lunettes de soleil », « veste de motard » ou « vêtements noirs », ou transformer tout le style d’une image en aquarelle, film noir ou dessin animé.

Les vidéos courtes peuvent aussi être enrichies d’effets comme le feu, la neige ou un décor sous-marin, afin de renforcer la narration visuelle.

Créez des tendances avec les autocollants « Add Yours »

Les utilisateurs peuvent partager leurs créations Restyle avec un sticker Ajout perso pour inviter leurs amis à reproduire le même effet. Il suffit de faire glisser vers le haut sur une Story modifiée pour ajouter le sticker, puis de publier le résultat.

D’autres utilisateurs peuvent alors appuyer sur Ajout perso pour appliquer la même transformation à leur propre contenu — de quoi faire naître de nouvelles tendances créatives.

Quelques conseils pour de meilleurs prompts

Meta recommande d’être précis et descriptif pour obtenir de bons résultats :

Sujet : « Ajoute une couronne sur la tête de la fille. »

Ambiance : « Éclairage dramatique » ou « flash de paparazzi ».

Composition : « Place dans le coin inférieur gauche. »

Style : « Rendu photoréaliste » ou « style film noir. »

Lieu : « À Paris » ou « dans l’espace. »

La fonction Restyle est actuellement en déploiement progressif et sera disponible gratuitement pour tous les utilisateurs d’Instagram dans les prochaines semaines, sur iOS et Android.