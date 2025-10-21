OnePlus 15 : batterie monstrueuse et recharge éclair confirmées avant le lancement

Le OnePlus 15 s’annonce comme un véritable monstre d’endurance. À quelques jours de son lancement officiel prévu le 27 octobre en Chine (et en novembre à l’international), OnePlus a levé le voile sur les caractéristiques de batterie et de charge de son prochain fleuron — et elles sont tout simplement impressionnantes.

OnePlus 15 : Une batterie colossale de 7 300 mAh

OnePlus a officiellement confirmé que le OnePlus 15 embarquera une batterie de 7 300 mAh, un bond énorme par rapport aux 6 000 mAh du OnePlus 13. C’est l’une des plus grandes capacités jamais vues sur un smartphone haut de gamme, dépassant même celle du Xiaomi 17 (7,000 mAh) et frôlant celle du Xiaomi 17 Pro Max (7,500 mAh).

Avec une telle capacité, le OnePlus 15 promet une autonomie record — un atout majeur face à la concurrence d’Apple et Samsung.

Une recharge ultra-rapide : 120W filaire et 50W sans fil

Malgré cette batterie imposante, pas question d’attendre des heures pour recharger son téléphone. Le constructeur a confirmé une recharge filaire de 120W et sans fil de 50W, des vitesses dignes d’un chargeur de PC portable. Seule condition : utiliser le chargeur et le câble officiels OnePlus.

Les accessoires tiers fonctionneront, mais à des vitesses réduites.

Même ainsi, elles resteront plus rapides que celles proposées par Samsung ou Apple, qui plafonnent respectivement à 45W et 27W.

Des performances à la hauteur

Sous le capot, le OnePlus 15 est propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, épaulé par 12 Go de RAM. Une fiche technique confirmée par un récent passage sur Geekbench, où le modèle global a déjà affiché des scores très solides.

Côté logiciel, le smartphone sortira directement sous Android 16 avec OxygenOS 16, la dernière version de la surcouche maison.

Le OnePlus 15 troque le panneau 2K du précédent modèle pour un écran OLED 1.5K, mais gagne en fluidité grâce à un taux de rafraîchissement de 165 Hz.

Ce compromis vise à améliorer l’autonomie sans sacrifier la réactivité, notamment en jeu.

Côté design, OnePlus abandonne le traditionnel bloc photo circulaire au dos au profit d’une nouvelle signature visuelle, plus moderne. Le smartphone sera proposé en trois coloris, dont un ton bleu pastel remarqué dans les teasers officiels.

Et côté photo ?

Rien d’officiel pour l’instant, mais les rumeurs évoquent un triple capteur de 50 mégapixels, sans doute avec un ultra grand-angle et un téléobjectif. Un module photo cohérent avec la philosophie OnePlus : offrir une expérience premium sans surenchère inutile.

Avec sa batterie géante, sa recharge supersonique et son design repensé, le OnePlus 15 pourrait bien s’imposer comme le flagship le plus complet de 2025.

L’autonomie ne fait pas tout, mais OnePlus semble bien parti pour remporter la course à la puissance — sans sacrifier le style.