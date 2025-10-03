Accueil » Perplexity ouvre Comet, son navigateur IA, à tout le monde — gratuitement et pour toujours

Après avoir d’abord réservé son navigateur Comet à ses abonnés premium facturés plusieurs centaines de dollars par mois, Perplexity le rend désormais accessible à tous, gratuitement. « Internet est meilleur avec Comet », affirme la start-up, qui promet que le navigateur restera gratuit pour toujours.

Une annonce ambitieuse qui place Comet comme un vrai concurrent de Google Chrome.

Comet: Un navigateur pensé nativement pour l’IA

Contrairement aux navigateurs classiques qui greffent des fonctions IA après coup, Comet a été conçu dès le départ autour de l’assistant intelligent de Perplexity.

L’IA « voyage avec vous » sur le Web, selon l’entreprise, et ne se contente pas de répondre à la demande. Objectif : simplifier la navigation et assister l’utilisateur dans des tâches concrètes — faire du shopping, réserver un voyage ou encore gérer ses démarches administratives.

Lancé en juillet, Comet était initialement réservé aux abonnés Perplexity Max (200 dollars/mois). Quelques privilégiés de l’offre Pro et une poignée d’invités avaient ensuite pu l’essayer. Mais désormais, plus besoin d’abonnement : la société ouvre l’accès au grand public, mettant fin à une file d’attente qui comptait déjà plusieurs millions de personnes.

Comet Plus: les contenus premium en option

Perplexity a également confirmé la liste des premiers partenaires de Comet Plus, son offre payante inspirée d’Apple News+. Au programme : des articles de CNN, Condé Nast, Fortune, Le Figaro, Le Monde, The Los Angeles Times et The Washington Post.

Les abonnés Pro et Max y auront accès automatiquement, tandis que les autres utilisateurs pourront s’y abonner pour 5 dollars/mois.

Une bataille des navigateurs IA

Avec ce lancement, Perplexity s’invite dans une compétition déjà animée. Google a intégré Gemini à Chrome, The Browser Company mise sur Arc et son IA Dia, et Opera vient de dévoiler son propre navigateur intelligent, Neon.

En clair, Perplexity veut imposer Comet comme le Chrome de l’ère de l’IA : un navigateur gratuit, intelligent et centré sur l’utilisateur, soutenu par une offre premium optionnelle. Reste à voir si cette promesse saura séduire au-delà de la curiosité initiale.