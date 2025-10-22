Accueil » iPhone Flip prévu pour 2028 : Apple adoptera-t-il le format à clapet pour révolutionner son design ?

Après des années d’attente, le premier iPhone pliable d’Apple est attendu pour l’année prochaine. Mais, la marque ne s’arrêterait pas là : selon un nouveau rapport du cabinet coréen Stone Partners, Apple plancherait également sur un iPhone Flip, un smartphone pliable à clapet prévu pour 2028.

iPhone Flip : Un iPhone à clapet façon Galaxy Z Flip

D’après les informations relayées, l’iPhone Flip adopterait un format pliable vertical, proche de celui du Galaxy Z Flip 7 de Samsung. Il pourrait se replier en deux pour un encombrement minimal, et se déplier en un format de smartphone classique.

Si cette rumeur se confirme, cela signifie que Apple aurait un plan de refonte sur quatre ans pour son iPhone, un rythme plus ambitieux que jamais dans l’histoire de la gamme.

« Après des années de stagnation, Apple semble déterminé à réinventer le design de l’iPhone à chaque génération. », précise Stone Partners.

Une stratégie qui pourrait cartonner

L’iPhone 17 Pro a marqué un tournant esthétique, et les ventes s’envolent. Les fans d’Apple réclament depuis longtemps du neuf en matière de design, et l’arrivée d’un modèle pliable — qu’il s’agisse du futur iPhone Fold ou du Flip — pourrait être le prochain grand succès de la marque.

Un iPhone à clapet représenterait une nouvelle catégorie de produit, un choix original qui séduirait aussi bien les technophiles curieux que les nostalgiques du design compact.

Les défis à venir

Mais l’innovation n’est pas sans risque. Apple doit encore prouver la fiabilité de ses pliables, alors que des concurrents comme Samsung ont déjà plusieurs générations d’avance.

Et la firme de Cupertino doit surtout améliorer son contrôle qualité :

Les iPhone 17 Pro ont connu des problèmes de réseau liés à leur nouvelle antenne,

Certains modèles ont subi des décolorations prématurées de leur teinte Cosmic Orange.

Un écran pliable fragile ou un mécanisme trop sensible pourraient vite transformer l’effet « waouh » du Flip en fiasco.

Ce qu’on peut attendre :

iPhone Fold : entre 2026 et 2027

iPhone Flip : prévu pour 2028, format à clapet compact

Objectif : offrir une nouvelle expérience utilisateur tout en élargissant la gamme des iPhone pliables

En somme, l’iPhone Flip pourrait bien marquer le retour de l’audace chez Apple, à condition que la marque parvienne à concilier design innovant, durabilité et fiabilité.