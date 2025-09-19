Accueil » Google déploie Gemini dans Chrome : un pas vers l’ère des agents IA

Google muscle son navigateur en intégrant directement Gemini dans Chrome pour tous les utilisateurs de Mac et Windows aux États-Unis.

Jusqu’ici réservé aux abonnés Google AI Pro et AI Ultra, l’assistant devient gratuit et se dote de nouvelles capacités dites « agentiques » qui visent à automatiser vos tâches quotidiennes.

Gemini intégré nativement à Chrome

Concrètement, les utilisateurs dont la langue est réglée en anglais peuvent désormais cliquer sur l’icône Gemini dans la barre supérieure de Chrome pour poser des questions sur n’importe quelle page Web. Vous lisez une recette de banana bread ? Gemini peut la réécrire en version sans gluten.

Gemini peut aussi :

Comparer et résumer plusieurs onglets en même temps, pratique pour organiser un voyage ou comparer des produits.

Retrouver des pages déjà visitées grâce à une mémoire contextuelle, par exemple pour identifier le site où vous aviez repéré un bureau la semaine dernière.

S’intégrer aux apps Google (Calendar, YouTube, Maps…) pour planifier un rendez-vous, naviguer dans une vidéo ou obtenir des infos sans quitter votre page.

Vers des agents IA autonomes

La grande nouveauté annoncée par Google, c’est l’arrivée prochaine de véritables capacités agentiques. Gemini pourra, à terme, effectuer des actions pour vous, comme réserver une table au restaurant, planifier un rendez-vous chez le coiffeur, ou remplir votre panier de courses en ligne.

Pas d’inquiétude : Google précise que des « checkpoints » seront en place pour valider toute action jugée risquée ou irréversible, comme un paiement.

L’IA dans la barre d’adresse

Une autre nouveauté, AI Mode, transforme la barre d’adresse de Chrome en moteur de recherche intelligent. Vous pourrez formuler des requêtes complexes comme : « Je dors sur le côté et j’ai parfois mal au dos, fais-moi un tableau comparatif des types de matelas ». Ensuite, vous pourrez poser des questions de suivi directement dans la barre d’adresse, comme « Quelle est la durée de vie moyenne des matelas en mousse ? ».

Chrome proposera aussi des questions contextuelles basées sur la page affichée pour guider votre recherche.

Sécurité boostée par l’IA

Google va également utiliser son modèle Gemini Nano pour protéger les internautes contre les arnaques générées par IA, comme les faux pop-ups d’antivirus ou les concours frauduleux.

Autre ajout : la possibilité de réinitialiser automatiquement un mot de passe compromis en un clic, déjà compatible avec des sites comme Spotify, H&M, Duolingo ou Coursera.

Une expérience unifiée desktop + mobile :

Sur bureau, Gemini est désormais déployé dans Chrome (Mac et Windows) et se déploiera progressivement.

Sur Android, l’IA pouvait déjà interagir avec Chrome, mais elle gagne la possibilité de prendre en compte le contexte entier d’une page.

Sur iPhone, l’intégration dans l’app Chrome arrive « bientôt ».

Une bataille ouverte des navigateurs IA

Avec ce déploiement massif, Google rattrape ses concurrents. OpenAI a lancé Operator puis fusionné ses outils dans ChatGPT Agent ; Anthropic a présenté Computer Use pour Claude ; Perplexity a lancé Comet, son navigateur maison.

En clair : Chrome devient plus qu’un simple navigateur, un véritable assistant numérique embarqué.