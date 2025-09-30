Accueil » Opera Neon : Le nouveau navigateur IA qui agit vraiment à votre place, la fin de la navigation manuelle ?

Opera passe à la vitesse supérieure. Le groupe norvégien vient de lancer Opera Neon, un navigateur présenté comme la « prochaine génération de navigation IA ».

Annoncé en mai dernier, Neon est désormais disponible pour un nombre limité d’utilisateurs au prix de 19,90 $/mois. Les autres devront patienter et rejoindre une liste d’attente.

Opera Neon : Un navigateur pensé autour de l’IA agentique

Contrairement aux simples intégrations de chatbots que l’on retrouve ailleurs, Opera Neon introduit de véritables agents spécialisés.

Tasks: des espaces de travail qui regroupent l’ensemble du contexte autour d’une activité (par exemple comparer des produits ou préparer une réunion).

Do : l’agent qui navigue réellement sur le web pour vous dans le cadre d’une Task, ouvrant, fermant et manipulant les onglets comme le ferait un assistant humain.

Cards: des prompts enregistrés sous forme de cartes réutilisables et combinables, qui permettent d’automatiser vos usages préférés sans repartir de zéro à chaque fois.

Résultat : Opera Neon ne se contente pas de répondre à vos questions, il agit dans le navigateur, en temps réel, et toujours dans le cadre défini par la tâche en cours.

L’utilisateur garde le contrôle

Avec Neon Do, la navigation se fait directement dans votre propre session, sans passer par des serveurs tiers ni partager de mots de passe. L’agent peut comparer des informations, remplir des formulaires ou extraire des données, mais il reste visible, pilotable et interruptible à tout moment.

Opera insiste sur ce modèle transparent : plutôt qu’un cloud distant, l’IA agit comme un assistant assis à côté de vous devant l’écran.

Une nouvelle manière d’organiser son travail en ligne

L’introduction des Cards ajoute une dimension communautaire. Les utilisateurs peuvent créer leurs propres cartes personnalisées ou en télécharger via un Cards Store. Exemple : une combinaison pull-details + comparison-table pour automatiser une comparaison de produits, ou key-decisions + action-items pour structurer automatiquement un compte rendu de réunion.

Opera n’en est pas à son premier coup d’éclat : l’entreprise est à l’origine des onglets, du Speed Dial et du premier navigateur mobile moderne. Avec Opera Neon, elle mise sur un navigateur premium, dédié aux professionnels et aux utilisateurs intensifs qui jonglent quotidiennement entre projets, recherches et outils.

Disponibilité

Opera Neon est disponible dès aujourd’hui pour une poignée d’utilisateurs.

L’accès sera élargi progressivement via un système d’invitations.

L’abonnement est fixé à 19,90 dollars/mois.

En lançant Neon, Opera se positionne face à de nouveaux concurrents comme Comet de Perplexity, le ChatGPT Agent d’OpenAI ou encore les expérimentations de Google avec Chrome. Mais avec son approche d’IA agentique intégrée directement au navigateur, l’éditeur norvégien veut offrir un pas en avant plutôt qu’une simple couche d’IA ajoutée à l’existant.