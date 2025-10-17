Accueil » OPPO Find X9 et X9 Pro : lancement mondial le 28 octobre avec ColorOS 16 à Barcelone

OPPO a enfin levé le voile sur ses nouveaux flagships, les Find X9 et Find X9 Pro, lors d’un événement en Chine. Bonne nouvelle pour les fans internationaux : la marque a également confirmé la date de lancement mondial — fixée au 28 octobre à Barcelone (Espagne) — où seront présentés les deux smartphones ainsi que la nouvelle interface ColorOS 16.

OPPO Find X9 : finesse et puissance équilibrée

Le Find X9 arbore un écran OLED plat de 6,59 pouces signé Tianma, affichant une résolution de 2760 × 1256 px, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et une luminosité maximale de 3600 nits. L’écran est protégé par le verre Crystal Shield et entouré de bords ultra-fins de 1,45 mm.

Sous le capot, on retrouve le tout nouveau MediaTek Dimensity 9500, gravé en 3 nm, couplé à de la mémoire LPDDR5X et du stockage UFS 4.1.

Trois capteurs de 50 mégapixels

Le module photo arrière comprend :

un capteur principal Sony LYT-808 avec stabilisation optique (OIS),

un ultra grand-angle Samsung JN5,

un téléobjectif périscope Sony LYT-600 offrant un zoom optique 3x.

En façade, un capteur Sony IMX615 de 32 mégapixels prend en charge les selfies et la vidéo 4K.

Côté autonomie, la batterie 7025 mAh prend en charge la charge rapide 80 W, la charge sans fil 50 W et la charge inversée 5 W.

OPPO Find X9 Pro : plus grand, plus fort, plus ambitieux

Le Find X9 Pro pousse encore plus loin les spécifications, notamment sur l’écran et la photo. Il dispose d’un écran LTPO OLED incurvé de 6,78 pouces, capable d’ajuster dynamiquement sa fréquence entre 1 et 120 Hz, et entouré de bords 1,15 mm quasi symétriques.

Le processeur reste le Dimensity 9500, mais la partie photo évolue nettement :

un téléobjectif de 200 mégapixels pour des clichés haute précision,

et un capteur frontal de 50 mégapixels pour des autoportraits détaillés.

La vidéo atteint le 4K à 120 fps, et les deux modèles profitent du mode Hasselblad XPAN, inspiré du cinéma panoramique.

Le Find X9 Pro embarque une batterie de 7500 mAh, tout en conservant les mêmes vitesses de charge que le modèle standard.

ColorOS 16 et Hasselblad au cœur de l’expérience

Les Find X9 inaugurent également ColorOS 16, une version repensée d’Android 16 avec :