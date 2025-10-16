Accueil » Lancement des OPPO Find X9 et X9 Pro : puissance, autonomie record et partenariat Hasselblad renforcé

Quelques jours après le lancement de la série vivo X300, OPPO a levé le voile sur ses nouveaux flagships : les Find X9 et Find X9 Pro. Présentés en Chine, ces smartphones haut de gamme misent sur des batteries colossales, un partenariat renouvelé avec Hasselblad, et un design premium à la hauteur de leurs ambitions.

Une conférence internationale est prévue le 28 octobre à Barcelone pour leur lancement mondial.

MediaTek Dimensity 9500 : la puissance au service de l’efficacité

Les deux modèles inaugurent le Dimensity 9500, le dernier processeur haut de gamme de MediaTek, gravé en 3 nm. Cette puce promet des performances de niveau flagship, tout en réduisant la consommation énergétique.

Le Find X9 Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,78 pouces, tandis que le Find X9 a un écran légèrement plus compact de 6,59 pouces, tous deux affichant des bords symétriques ultra-fins de 1,15 mm.

Les smartphones tournent sous ColorOS 16, la nouvelle surcouche d’OPPO basée sur Android 16, qui apporte des animations plus fluides, une intégration IA étendue, des options de personnalisation d’écran de verrouillage inspirées d’iOS, et une interopérabilité améliorée avec Windows et macOS.

Le retour d’Hasselblad : excellence photo et optique sur mesure

Contrairement à OnePlus, OPPO poursuit sa collaboration avec Hasselblad. Le Find X9 Pro intègre un système photo co-développé avec la marque suédoise, incluant un capteur téléobjectif de 200 mégapixels.

Ce module, calibré par Hasselblad, bénéficie de réglages colorimétriques exclusifs, de filtres dédiés et d’un mode ultra-large XPan, inspiré du célèbre format photo du constructeur.

La nouveauté phare ? Un objectif téléphoto externe siglé Hasselblad, proposé en accessoire, qui offre un zoom optique 3,28x, extensible jusqu’à 10x, tout en conservant une excellente netteté. Le kit comprend un grip magnétique, un anneau lumineux et une coque de fixation — du moins pour la version chinoise.

Côté vidéo

Les Find X9 et X9 Pro offrent des performances de niveau professionnel :

4K à 120 fps,

Dolby Vision HDR,

enregistrement LOG avec prise en charge ACES,

et de nouveaux modes de tournage comme Stage Mode et AI Sound Focus, pensés pour les concerts et événements live.

Une batterie titanesque grâce au silicium-carbone

La série Find X9 exploite la technologie silicium-carbone, déjà adoptée par Xiaomi et Honor, permettant d’intégrer des batteries géantes sans épaissir le châssis.

Find X9 Pro: 7,500 mAh

Find X9: 7,025 mAh

OPPO promet jusqu’à deux jours d’autonomie avec une seule charge. Bonne nouvelle : contrairement à certains concurrents, la marque ne réduira pas la capacité des batteries sur les versions internationales.

IA, boutons dédiés et durabilité renforcée

Les deux smartphones disposent d’un bouton IA personnalisable et d’un déclencheur photo sensible à la pression, un clin d’œil aux appareils Hasselblad.

Côté robustesse, OPPO frappe fort : les Find X9 affichent une certification IP69, garantissant une protection totale contre la poussière et les jets d’eau à haute pression.

Le Find X9 sera disponible en Titanium Grey, Space Black et Velvet Red, tandis que le Find X9 Pro adopte deux finitions raffinées : Silk White et Titanium Charcoal. L’arrière, légèrement incurvé, accueille un imposant bloc photo circulaire rappelant celui du futur OnePlus 15, preuve de la proximité des designs au sein du groupe BBK.

Prix et disponibilité

En Chine, les tarifs annoncés sont :

Find X9 : 4 399 ¥ (≈ €530)

Find X9 Pro : 5 299 ¥ (≈ €640)

Le lancement mondial est confirmé pour le 28 octobre 2025 à Barcelone, où OPPO devrait préciser la distribution européenne et les versions logicielles globales.