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Huawei nova 15 Max : une batterie géante de 8 500 mAh pour séduire l’Europe

Huawei nova 15 Max : une batterie géante de 8 500 mAh pour séduire l’Europe

Huawei a profité de son événement mondial à Bangkok pour dévoiler plusieurs produits connectés, dont la MatePad Pro Max et de nouvelles montres haut de gamme. Mais côté smartphone, la nouveauté la plus stratégique se nomme Huawei nova 15 Max.

Ce modèle n’est pas totalement inédit : il reprend largement la base du Huawei Enjoy 90 Pro Max lancé en Chine, mais l’adapte aux marchés internationaux avec EMUI 14.2 et une configuration de stockage unique de 256 Go.

Un grand écran OLED et une batterie hors norme

Le Huawei nova 15 Max embarque un large écran OLED de 6,84 pouces avec une définition de 2756 x 1272 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une gradation PWM à 2160 Hz pour réduire le scintillement.

Mais, son véritable argument se trouve ailleurs : une batterie de 8 500 mAh, l’une des plus imposantes jamais intégrées par Huawei dans un smartphone grand public. La charge rapide atteint 40 W, un choix correct, même si certains concurrents chinois proposent aujourd’hui des puissances plus agressives.

EMUI 14.2 pour l’international

Contrairement au modèle chinois, le nova 15 Max n’arrive pas avec HarmonyOS 6, mais avec EMUI 14.2. Ce choix confirme la stratégie actuelle de Huawei : réserver HarmonyOS à son marché domestique, tout en maintenant EMUI pour ses smartphones vendus à l’international.

Le processeur n’est pas encore officiellement confirmé sur tous les marchés, mais le modèle chinois repose sur une puce Kirin 8000. Huawei reste donc prudent dans sa communication globale, probablement pour des raisons liées à sa chaîne d’approvisionnement.

Une photo simple, mais un bouton X plus ambitieux

Côté caméra, le nova 15 Max adopte une approche assez sobre avec un capteur principal RYYB de 50 mégapixels, accompagné d’un second capteur de 2 mégapixels.

Huawei préfère ici concentrer l’attention sur l’usage quotidien, notamment avec un bouton latéral personnalisable baptisé « X button ». Celui-ci peut lancer rapidement une application, activer la lampe torche, ouvrir l’appareil photo ou encore contrôler certains appareils connectés comme une télévision ou une climatisation.

Plus intéressant encore, il peut aussi servir à déclencher un appel d’urgence d’une simple pression.

Un smartphone pensé pour l’endurance

À 449 euros, le Huawei nova 15 Max vise clairement les utilisateurs qui veulent un grand écran, une très longue autonomie et une expérience simple, plutôt qu’un smartphone ultra-premium.

Disponible en Blush Gold, Golden Black et Lake Cyan dans certains pays européens, il occupe une position intéressante dans le catalogue Huawei : moins ambitieux qu’un flagship, mais plus distinctif que beaucoup de milieux de gamme grâce à sa batterie massive.

Dans un marché où les smartphones se ressemblent souvent, Huawei choisit ici un argument très concret : tenir plus longtemps, sans forcément courir après la fiche technique la plus spectaculaire.