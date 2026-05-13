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Huawei MatePad Pro Max : la tablette ultra-premium se prépare pour la Chine avec Kirin, Nova 16 et nouvelles montres

Huawei MatePad Pro Max : la tablette ultra-premium se prépare pour la Chine avec Kirin, Nova 16 et nouvelles montres

Déjà officialisée à l’international, la Huawei MatePad Pro Max pourrait bientôt arriver sur le marché chinois dans une version légèrement différente.

Selon Digital Chat Station, Huawei préparerait un lancement dès juin, accompagné de la série nova 16 et de nouvelles montres connectées.

Une MatePad Pro Max taillée pour concurrencer l’iPad Pro

La version globale de la MatePad Pro Max mise déjà sur un écran OLED flexible de 13,2 pouces, une définition 3000 × 2000 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et des bordures de 3,55 mm, des caractéristiques confirmées par la fiche officielle de Huawei.

Pour la Chine, la tablette conserverait cette base premium, mais gagnerait plusieurs raffinements stratégiques : une puce Kirin 9-series, probablement issue de la famille Kirin 9030, une batterie de 10 400 mAh, la charge via adaptateurs 66 W et 100 W, ainsi qu’une connectivité satellite sur certaines variantes.

Jusqu’à 20 Go de RAM et une édition Collector

D’après les fuites, Huawei prévoirait plusieurs configurations : 12 Go, 16 Go et jusqu’à 20 Go de RAM, avec des stockages pouvant atteindre 1 To. Cette dernière version serait proposée en édition Collector, avec un pack incluant le stylet.

La tablette serait aussi livrée avec HarmonyOS 6.1, en plus de fonctions comme Star Flash, l’USB 3.2 Gen 1 et une option d’écran “soft light”. Les coloris évoqués sont Obsidian Grey, Glow Blue et Moon Silver.

Nova 16 Ultra : Huawei veut hausser le ton en photo

Le même lancement pourrait accueillir la gamme nova 16. Le modèle le plus ambitieux, possiblement nommé nova 16 Ultra, serait en test avec un grand capteur principal 1/1,3 pouce, des capteurs multispectraux à l’avant et à l’arrière, un téléobjectif périscopique et la recharge sans fil.

Le nova 16 standard adopterait de son côté un nouvel écran de 6,68 pouces.

Une offensive écosystème très calculée

Huawei ne lancerait pas seulement une tablette. La marque préparerait aussi les Supernova Watch X1 et X1 Pro, ainsi qu’une montre pour enfants équipée d’une caméra intégrée.

Cette stratégie montre une nouvelle fois la volonté de Huawei de verrouiller son écosystème autour de HarmonyOS : tablette créative, smartphone photo, montre connectée et accessoires communiquent dans une même logique. La MatePad Pro Max ne serait donc pas seulement une réponse à l’iPad Pro, mais une pièce centrale d’un univers premium pensé pour rester indépendant des plateformes américaines.