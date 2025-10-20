vivo X300 et X300 Pro : lancement mondial le 30 octobre

Après que OPPO a confirmé la présentation de la série Find X9 le 28 octobre, c’est désormais au tour de Vivo de dévoiler ses plans. Le constructeur chinois a officiellement annoncé que sa nouvelle gamme Vivo X300 sera présentée le 30 octobre à 17 h (heure locale) en Europe, avant d’être déployée en Asie entre novembre et décembre.

Une première mondiale en Europe pour la série vivo X300

Les filiales européennes de Vivo, notamment Vivo Autriche et Vivo République tchèque, ont confirmé la nouvelle sur leurs réseaux sociaux. Les pages officielles du produit sont déjà en ligne sur leurs sites, dévoilant quelques éléments de design et les premières caractéristiques techniques des modèles X300 et X300 Pro.

Deux coloris sont déjà confirmés : Dune Brown (brun sable) et Phantom Black (noir fantôme). Il est probable que le X300 Pro reprenne les mêmes finitions élégantes.

Un téléconvertisseur Zeiss inédit pour le zoom optique

L’un des points forts de cette nouvelle série réside dans un accessoire photographique développé avec Zeiss : un téléconvertisseur 2,35x. Celui-ci permet d’étendre la focale de l’appareil photo sans perte de qualité d’image, un atout majeur pour les amateurs de photo animalière, de sport ou de paysage.

Facile à fixer sur l’objectif principal, cet accessoire témoigne une fois de plus de la collaboration technique étroite entre Vivo et Zeiss, déjà bien ancrée sur les modèles précédents.

Un capteur de 200 mégapixels pour les deux modèles

Les deux smartphones partageront un capteur photo de 200 mégapixels :

sur le vivo X300, il servira de capteur principal,

sur le vivo X300 Pro, il sera dédié au téléobjectif.

Vivo semble miser sur une polyvalence optique et un rendu professionnel, une tendance déjà amorcée sur les X100 et X100 Pro.

Puissance et logiciel : place au Dimensity 9500 et à OriginOS

Sous le capot, les deux modèles seront propulsés par le Dimensity 9500, la nouvelle puce haut de gamme de MediaTek gravée en 3 nm. Elle promet des gains significatifs en performances CPU/GPU et en efficacité énergétique, tout en intégrant une puissante unité d’intelligence artificielle dédiée au traitement photo et à la traduction en temps réel.

Mais la grande nouveauté logicielle réside dans le changement d’interface : Pour la première fois, Vivo proposera OriginOS sur le marché international, abandonnant ainsi Funtouch OS, qui équipait jusqu’ici tous ses smartphones hors de Chine.

Cette version globale d’OriginOS apportera une expérience plus fluide et personnalisable, avec un design modulaire et de nouvelles fonctions d’IA contextuelles.