Accueil » realme GT 8 Pro : capteur de 200 mégapixels et une batterie 7 000 mAh pour le flagship le plus ambitieux de la marque

realme GT 8 Pro : capteur de 200 mégapixels et une batterie 7 000 mAh pour le flagship le plus ambitieux de la marque

realme GT 8 Pro : capteur de 200 mégapixels et une batterie 7 000 mAh pour le flagship le plus ambitieux de la marque

Le realme GT 8 Pro s’annonce comme l’un des smartphones Android les plus impressionnants de l’année.

À quelques heures de son lancement officiel, prévu pour le 21 octobre 2025 en Chine, realme a confirmé la plupart des détails clés du modèle, notamment son système photo certifié Ricoh GR, sa batterie géante de 7 000 mAh et sa puce Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Une triple caméra signée Ricoh GR, pensée pour les créateurs

Le realme GT 8 Pro embarquera un système photo triple capteur conçu en partenariat avec Ricoh, une première pour la marque.

Les détails confirmés :

Capteur principal de 50 mégapixels, certifié Ricoh GR, doté d’un élément asphérique 7P à haute transmission lumineuse, d’un revêtement anti-reflet à cinq couches et d’une double couche AR.

Capteur personnalisé 1/1,56 pouce, ouverture f/1.8, avec stabilisation optique (OIS).

Téléobjectif périscopique de 200 mégapixels (capteur Samsung HP5 pressenti) avec le même format 1/1,56 pouce et OIS, offrant : 3x zoom optique,

jusqu’à 12x de zoom sans perte,

mise au point minimale à 25 cm, idéale pour les gros plans,

Ultra grand-angle de 50 mégapixels, champ de vision de 116°, ouverture f/2.0.

Côté vidéo :

Le GT 8 Pro promet une expérience cinéma, capable d’enregistrer en :

4K à 120 fps avec Dolby Vision,

8K à 30 fps,

et 10-bit Log 4K 120 fps pour les vidéastes professionnels.

Autre nouveauté majeure : le module caméra détachable et personnalisable, permettant de choisir entre trois designs — carré, rond ou « robot » — pour un look modulable.

Une batterie géante dans un design ultra-fin

realme a confirmé que le realme GT 8 Pro embarquera une batterie de 7 000 mAh, soit 500 mAh de plus que le GT 7 Pro de 2024. Malgré cette capacité record, le smartphone conserve une épaisseur de seulement 8,2 mm, plus fin que son prédécesseur (8,5 mm).

Pour la recharge, charge de 120 W en filaire (0 à 50 % en 15 minutes), 50 W en sans fil, et le charge directe pour limiter la chauffe en jeu. Un équilibre rare entre puissance, autonomie et finesse.

Un écran 2K 144 Hz ultra-lumineux

Le realme GT 8 Pro sera équipé d’une dalle OLED plate de 6,78 pouces avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. realme promet une luminosité record de 7 000 nits, un DC dimming complet et une protection oculaire avancée. Sous l’écran, on retrouvera un capteur d’empreintes 3D ultrasonique, plus rapide et plus précis que les lecteurs optiques.

Sous le capot, le realme GT 8 Pro intègre le Snapdragon 8 Elite Gen 5, accompagné du coprocesseur R1, dédié à la gestion de l’affichage et des performances graphiques. Le téléphone offrira jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.1.

Il tournera sous Android 16 avec la nouvelle surcouche realme UI 7.0, apportant des optimisations d’IA, une gestion d’énergie améliorée et un design d’interface repensé.

Le realme GT 8 Pro sera proposé en plusieurs coloris, dont blanc, bleu et vert, avec une finition en cuir végétal 3D. Le smartphone pèsera entre 209 et 214 grammes, selon la version choisie.