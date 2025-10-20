Accueil » Google Messages va intégrer « Nano Banana » : l’IA d’image de Google arrive dans vos conversations

Google continue d’infuser l’intelligence artificielle dans toutes ses applications, et la prochaine sur la liste semble être Google Messages. Selon un nouveau rapport, la fonctionnalité « Nano Banana », le modèle d’IA d’image générative de Google, serait en phase d’intégration dans l’application de messagerie native d’Android.

« Nano Banana » : l’IA d’image la plus impressionnante de Google

Lancé il y a peu, le modèle Nano Banana s’est rapidement imposé comme l’un des outils d’IA visuelle les plus bluffants du moment. Sa particularité ? Il parvient à préserver fidèlement le visage et la ressemblance d’une personne à travers plusieurs images générées, un défi que même les IA concurrentes de Meta ou OpenAI peinent encore à relever.

Et désormais, cette technologie s’apprête à faire son entrée directement dans Google Messages.

Une nouvelle icône « Banane » dans Google Messages

D’après une analyse du code source de la dernière mise à jour de l’application (version v20251009), des lignes de code cachées révèlent l’arrivée d’un bouton « Banane » lié au moteur Nano Banana.

Des chercheurs ont même réussi à forcer son activation : en effectuant un appui long sur une image dans une conversation, une icône en forme de banane apparaît.

Pour l’instant, cette icône ne déclenche aucune action, mais tout indique que Google prépare une intégration complète de son générateur d’images IA dans les discussions — qu’il s’agisse de conversations individuelles ou de groupes.

Imaginez pouvoir créer en temps réel des illustrations personnalisées, des mèmes ou des stickers réalistes directement depuis votre chat.

Le nouveau champ de bataille de l’IA conversationnelle

Cette mise à jour s’inscrit dans la course à l’IA dans la messagerie, où Google cherche à rattraper son principal rival : Meta. Meta a déjà déployé son générateur « Imagine » sur WhatsApp et Messenger, permettant aux utilisateurs de créer des images simplement en tapant une commande textuelle.

Mais, Nano Banana pourrait faire la différence. Là où les modèles de Meta peinent encore à maintenir la cohérence des visages ou des scènes, l’outil de Google excelle dans la « likeness retention » — la capacité à reproduire fidèlement les traits d’un visage à travers plusieurs images.

Concrètement, cela pourrait permettre de générer des mèmes réalistes à l’effigie de vos amis ou des réactions personnalisées d’une précision inédite.

Gadget ou vraie révolution ?

Soyons honnêtes : chaque application veut désormais caser une fonction IA dans ses menus, parfois au détriment de la simplicité. Mais si Google réussit à rendre Nano Banana rapide, fluide et amusant à utiliser, cette intégration pourrait devenir un succès viral.

En revanche, si la fonctionnalité s’avère lourde ou lente, beaucoup d’utilisateurs préféreront rester fidèles à leurs GIFs et emojis traditionnels.