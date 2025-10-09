Accueil » iPhone Fold : Apple mêlerait aluminium et titane pour le châssis, un compromis entre finesse et robustesse ?

iPhone Fold : Apple mêlerait aluminium et titane pour le châssis, un compromis entre finesse et robustesse ?

Une nouvelle rumeur relance le débat autour du très attendu iPhone Fold. Selon un rapport de l’analyste Jeff Pu, relayé par 9to5Mac, le futur smartphone pliable d’Apple — qui pourrait porter le nom iPhone 18 Fold — adopterait une structure combinant aluminium et titane.

Contrairement aux précédentes fuites évoquant une structure 100 % titane, ce nouveau rapport suggère que Apple aurait opté pour un mélange d’aluminium et de titane pour le cadre principal de l’appareil. L’analyste ne précise pas encore comment ces deux matériaux seraient répartis — certains estiment que le titane pourrait renforcer les zones charnières tandis que l’aluminium allègerait le poids total.

Pour rappel, le réputé Ming-Chi Kuo avait précédemment affirmé qu’Apple comptait utiliser de l’acier inoxydable et du titane pour le châssis et la charnière, une combinaison censée garantir robustesse et durabilité.

iPhone Fold : Sortie prévue aux côtés de l’iPhone 18 ?

Toujours selon Jeff Pu, l’iPhone Fold serait lancé en 2026, en parallèle de la gamme iPhone 18. Cependant, d’autres sources évoquent plutôt un report à 2027, Apple préférant peaufiner son design et ses technologies d’écran avant de se lancer sur le marché pliable, déjà dominé par Samsung et Huawei.

Les rumeurs s’accumulent depuis 2023 :

Format : un grand appareil pliable façon livre, similaire au Galaxy Z Fold, avec un écran interne sans pli visible.

Sécurité : possible retour du Touch ID, réintégré pour des raisons ergonomiques liées au design pliant.

Matériaux : titanium pour la solidité, aluminium pour la légèreté.

Appareils photo : quatre capteurs au total — deux à l’arrière, un sur l’écran interne, un sur la face externe.

Connectivité : un système eSIM seulement, sans logement physique pour carte SIM.

Design inspiré de l’iPhone Air, avec une finesse extrême héritée de ce modèle.

Plusieurs analystes estiment d’ailleurs que l’iPhone Air servirait de base conceptuelle au design du futur iPhone pliable : deux châssis fins combinés pour un appareil pliant léger et équilibré.

Apple se prépare à entrer sur un marché déjà mûr

Alors que Samsung a lancé son Galaxy Z Fold 7 et que Honor et OPPO multiplient les modèles pliables, Apple semble avancer prudemment. Les ingénieurs de Cupertino chercheraient à éviter tout compromis sur la durabilité et la sensation premium — deux points clés pour un appareil qui dépasserait probablement les 2 000 € à sa sortie.