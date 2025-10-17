Anthropic s’invite chez Microsoft : Claude peut désormais lire vos mails Outlook et fichiers Word

Anthropic vient d’annoncer une intégration majeure entre son assistant Claude et la suite bureautique Microsoft 365, marquant une étape importante dans sa stratégie d’expansion vers les usages professionnels.

Grâce à cette mise à jour, Claude pourra désormais analyser et extraire des informations directement depuis Word, Outlook, Teams, SharePoint et OneDrive, sans nécessiter le moindre transfert manuel de fichiers.

Claude s’invite dans la suite Microsoft 365

Les utilisateurs des plans Team et Enterprise peuvent dès à présent activer cette intégration — à condition que les administrateurs l’autorisent au préalable.

Une fois activé, Claude peut consulter les documents Word stockés sur OneDrive ou SharePoint, parcourir les conversations Teams, et même analyser des fils d’e-mails dans Outlook pour fournir un contexte pertinent lors des échanges avec le chatbot.

« Cette intégration permet à Claude de devenir un véritable assistant de travail, capable d’exploiter la mémoire collective d’une entreprise », explique Anthropic.

Concrètement, l’IA peut désormais rechercher des rapports, résumer des réunions, synthétiser des échanges internes ou identifier les experts à contacter sur un sujet précis.

Nouvelle fonction « Enterprise Search »

Anthropic lance également Enterprise Search, une fonctionnalité conçue pour permettre à Claude de rechercher dans l’ensemble des sources de données d’une entreprise.

L’outil se veut particulièrement utile pour :

L’onboarding des nouveaux collaborateurs,

L’analyse de retours clients,

Ou encore la recherche d’informations stratégiques dispersées entre plusieurs outils RH, CRM ou de communication.

Une intégration fondée sur le protocole MCP

Techniquement, la connexion entre Claude et Microsoft 365 repose sur le Model Context Protocol (MCP), un standard open source développé par Anthropic pour relier les applications d’IA à d’autres services.

Microsoft, de son côté, a promis d’adopter largement MCP dans Windows, dans le cadre de sa transformation vers les « AI PCs » — des ordinateurs capables de dialoguer naturellement avec les utilisateurs.

Un partenariat stratégique entre Anthropic et Microsoft

Cette collaboration s’inscrit dans un rapprochement de plus en plus marqué entre les deux entreprises. Microsoft exploite déjà les modèles Claude pour renforcer plusieurs de ses produits, notamment : Copilot Researcher, GitHub Copilot, Copilot Studio, et le tout nouveau Office Agent, capable de générer automatiquement des documents Word et PowerPoint depuis une interface de chat.

Alors que Microsoft cherche à diversifier ses partenaires en IA et ne plus dépendre uniquement d’OpenAI, ce partenariat avec Anthropic vient consolider son écosystème Copilot tout en ouvrant la voie à de nouvelles intégrations interopérables.