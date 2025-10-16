Accueil » iPhone Fold : Apple réduit le coût de sa charnière avant son lancement en 2026

L’entrée d’Apple sur le marché des smartphones pliables se précise. Prévu pour 2026, l’iPhone Fold alimente déjà toutes les discussions — et cette fois, ce n’est pas pour son design, mais pour sa charnière, un composant clé qui aurait vu son coût de production chuter de façon spectaculaire.

iPhone Fold: Une charnière moins chère, un pli plus rentable

Selon le réputé analyste Ming-Chi Kuo, la charnière du futur iPhone Fold coûterait entre 70 et 80 dollars, contre une estimation initiale de 100 à 120 dollars. Cette baisse significative serait liée à l’optimisation du processus d’assemblage menée par Foxconn, partenaire historique d’Apple.

Environ 65 % de la production serait assurée par Foxconn en collaboration avec Shin Zu Shing, tandis que Amphenol prendrait en charge le reste. À partir de 2027, Luxshare-ICT pourrait rejoindre la chaîne d’approvisionnement, contribuant à faire baisser davantage les coûts.

Kuo décrit d’ailleurs la charnière comme un « nouveau champ de bataille pour les assembleurs », tant la compétition s’intensifie sur ce segment stratégique.

Un élément crucial pour la durabilité et le ressenti

Dans un smartphone pliable, la charnière est bien plus qu’un simple mécanisme : elle définit la sensation à l’ouverture, la résistance à l’usure et même la perception de qualité. En réduisant son coût sans compromettre la fiabilité, Apple pourrait améliorer sa marge bénéficiaire tout en maintenant son positionnement haut de gamme.

Plutôt que de baisser le prix de vente — une hypothèse peu probable —, la firme de Cupertino pourrait réinvestir ces économies dans :

Un écran flexible sans pli visible,

Une meilleure étanchéité,

Ou encore des modules photo plus sophistiqués.

Un positionnement toujours premium

Côté tarif, rien d’officiel pour l’instant, mais la tendance du marché donne une idée claire : avec un Samsung Galaxy Z Fold 7 affiché autour de 2 100 euros, il est fort probable que l’iPhone Fold dépasse la barre des 2 000 dollars.

Apple resterait ainsi fidèle à sa stratégie : « Innover là où cela compte, optimiser le reste, et transformer chaque détail en avantage compétitif ».

Alors que le marché des smartphones pliables se démocratise, le pari d’Apple est clair : ne pas être le premier, mais être le plus abouti. En s’attaquant à l’un des points les plus complexes de ce type d’appareil — la charnière —, la marque prépare discrètement un lancement qui pourrait bien redéfinir la notion de « premium » dans le monde des téléphones pliables.