Apple signe 650 mégawatts d'énergie renouvelable en Europe pour compenser la consommation de l'iPhone

Apple a annoncé mardi avoir signé de nouveaux contrats portant sur 650 mégawatts d’énergie renouvelable en Europe, combinant des projets éoliens et solaires déjà opérationnels ou en cours de développement.

Une grande partie de cette production servira à compenser l’énergie consommée par les appareils des utilisateurs Apple — des Mac Pro aux Apple Watch — une catégorie qui représente près d’un tiers de l’empreinte carbone totale de la marque.

Des projets solaires à travers l’Europe

Même si l’Europe n’est pas réputée pour son ensoleillement, Apple a signé plusieurs contrats majeurs dans la région :

110 MW de solaire en Grèce,

110 MW supplémentaires en Lettonie,

131 MW en Espagne,

et 40 MW en Pologne.

Côté éolien, la firme prévoit 99 MW en Roumanie, ainsi qu’une participation dans un portefeuille mixte solaire-éolien de 129 MW en Italie. Ces accords permettront à Apple d’alimenter ses opérations européennes et de contribuer au développement local d’infrastructures vertes.

150 millions de dollars investis pour verdir la production en Chine

En parallèle, Apple a annoncé un investissement de 150 millions de dollars en Chine pour aider ses fournisseurs à basculer vers les énergies renouvelables.

Selon la société, plus de 90 % de sa production et de sa fabrication dans le pays sont déjà alimentés par des sources vertes.

Une communication plus discrète qu’à l’accoutumée

Fait intéressant : cette annonce a été publiée uniquement sur les sites régionaux d’Apple en Europe et en Asie, mais pas sur le site de presse américain de la marque.

Une différence notable, alors que par le passé Apple relayait ces annonces globalement — un choix qui pourrait refléter une volonté de rester en retrait sur les questions énergétiques aux États-Unis, autrefois sujettes à controverse politique.

Une course mondiale à l’énergie verte

Apple rejoint ainsi Microsoft et Meta, deux autres géants technologiques particulièrement actifs dans le secteur :

Meta a ajouté plus de 2 gigawatts de capacité solaire cette année,

Microsoft a signé des contrats pour 1,5 gigawatt supplémentaire.

Au-delà de l’image éco-responsable, ces investissements répondent aussi à des considérations économiques : le solaire et l’éolien figurent désormais parmi les sources d’énergie les moins coûteuses, devant le charbon et le gaz. Associés à des batteries de grande capacité, dont les coûts chutent, ils offrent une production stable et continue.

Enfin, les délais de construction rapides — souvent moins de 18 mois — rendent ces projets particulièrement attractifs pour les entreprises qui cherchent à sécuriser rapidement l’énergie nécessaire à leurs data centers et à leurs opérations liées à l’IA.