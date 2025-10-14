Accueil » OPPO Find X9 Pro : plus endurant que le Xiaomi 17 Pro Max malgré la même batterie de 7 500 mAh

À quelques jours de sa présentation officielle le 16 octobre, le OPPO Find X9 Pro continu à faire parler de lui — et pas pour ses caméras Hasselblad cette fois.

Selon plusieurs tests préliminaires, le nouveau flagship de OPPO surpasse le Xiaomi 17 Pro Max en autonomie, malgré une batterie de capacité identique.

Même batterie, meilleure endurance

Les tests partagés par Novice Evaluation révèlent que le Find X9 Pro a tenu 7 heures et 18 minutes lors d’un test d’utilisation continue, contre 6 heures et 49 minutes pour le Xiaomi 17 Pro Max — pourtant équipé de la même batterie 7 500 mAh.

Même le modèle standard Find X9, doté d’une batterie plus petite de 7 025 mAh, fait légèrement mieux que le flagship de Xiaomi avec 6 heures et 51 minutes d’autonomie. À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro Max s’arrête à 5 heures et 26 minutes, confirmant la domination des smartphones Android en matière d’endurance brute.

Seul l’iQOO Z10 Turbo+, avec une batterie de 8 000 mAh, parvient à faire mieux avec 7 heures et 31 minutes.

Quand l’optimisation logicielle bat la puissance brute

Un autre test, signé WhyLab, renforce ces conclusions. Cette fois, le Find X9 Pro a atteint 9 heures et 30 minutes, contre 8 heures et 24 minutes pour le Xiaomi 17 Pro Max — soit plus d’une heure d’écart.

Ce résultat surprend, car le Xiaomi utilise le Snapdragon 8 Elite Gen 5, gravé plus finement et réputé plus économe, tandis que le OPPO tourne sur le MediaTek Dimensity 9500.

Tout laisse donc penser que l’optimisation logicielle de ColorOS 16 joue un rôle clé. La gestion intelligente de la fréquence CPU, la priorisation des processus IA et la calibration fine de l’écran pourraient expliquer cette efficacité énergétique supérieure. Un utilisateur sur X résume bien la situation : « Les deux ont la même batterie de 7500 mAh. Xiaomi utilise un processeur plus efficace, mais c’est Oppo qui tient plus longtemps. La vraie différence, c’est le logiciel. ».

Ce que cela signifie pour le marché

Si ces résultats se confirment lors du lancement officiel, OPPO marquerait un point important sur un terrain où la concurrence devient féroce : l’autonomie premium. Entre des smartphones de plus en plus puissants et des écrans toujours plus lumineux, la durée d’utilisation réelle reste un critère déterminant pour les utilisateurs exigeants.

Avec cette performance, le Find X9 Pro s’impose non seulement comme un flagship performant, mais aussi comme l’un des plus équilibrés du moment.

Spécifications attendues du Find X9 Pro