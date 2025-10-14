Google relooke le Nest Learning Thermostat avec quatre nouveaux cadrans

Google soigne le look de ses appareils connectés, Nest Learning Thermostat. La firme de Mountain View vient d’ajouter quatre nouveaux cadrans « Farsight » à son Nest Learning Thermostat de 4ᵉ génération, transformant le célèbre régulateur de température en véritable objet de décoration murale.

Quatre nouveaux visages pour le Nest

Ces nouveaux cadrans ne se contentent pas d’afficher l’heure : ils apportent une dimension esthétique et artistique au Nest Learning Thermostat, intégrant le thermostat de manière plus naturelle dans le décor de la maison.

Voici les nouveautés :

Mathilde Loubes Seasonal Face : une collaboration avec l’artiste d’animation Mathilde Loubes. Ce cadran est une « toile vivante », affichant 12 illustrations animées de fleurs et de fruits, une pour chaque mois de l’année.

Classic Nest Face: un clin d’œil nostalgique au tout premier modèle de Nest, pour les amateurs du design original.

Minimalist Face : un cadran épuré et élégant, parfait pour les intérieurs modernes.

Temperature Controller: un affichage pratique et direct, centré sur la température et les ajustements rapides.

Ces nouveaux visuels profitent du bel écran bord à bord du Nest 4ᵉ Gen, le transformant presque en cadre digital design.

Plus qu’un simple lifting esthétique

Ce choix artistique illustre la philosophie design de Google, diamétralement opposée à celle de son grand rival, Ecobee.

Ecobee mise sur l’efficacité pure : un écran tactile rempli de données — température, humidité, capteurs distants — pour ceux qui aiment tout contrôler.

Nest, lui, cherche la discrétion élégante : un appareil qui s’intègre au décor et qui, une fois configuré, se fait oublier tout en embellissant le mur.

Ces nouveaux cadrans renforcent ce positionnement. Google parie sur un concept simple : un thermostat doit être aussi agréable à regarder qu’efficace à utiliser.

Nest Learning Thermostat : Un thermostat qui devient un objet d’art

Avec cette mise à jour, le Nest Learning Thermostat s’impose comme l’un des objets connectés les plus design du marché. Le cadran « Seasonal Face » en particulier est une belle réussite : animé, poétique, et parfaitement dans l’esprit « ambient computing » cher à Google, où la technologie s’intègre harmonieusement à l’environnement.

« On passe du thermostat à l’art mural numérique », commente un designer sur X. « C’est exactement ce qu’il fallait pour rendre la maison connectée plus humaine ».