OPPO Find X9 Pro : Hasselblad signe un kit photo professionnel modulaire inédit

OPPO veut transformer son prochain flagship en véritable appareil photo de poche. À l’occasion du lancement du Find X9 Pro, la marque a levé le voile sur le Hasselblad Professional Imaging Kit, un ensemble d’accessoires modulaires conçus pour les passionnés de photo et de vidéo.

Le kit sera disponible à partir du 16 octobre, en même temps que la nouvelle série Find X9.

OPPO Find X9 Pro : Un kit photo complet signé Hasselblad

L’ensemble comprend quatre éléments :

  • un téléconvertisseur Hasselblad pour des zooms optiques ultra-précis,
  • une poignée magnétique avec déclencheur physique,
  • une coque de protection magnétique,
  • et une sangle d’épaule professionnelle.

Oppo Find X9 Pro Hasselblad camera kit

Pensé pour les créateurs de contenu, le kit vise à reproduire l’expérience d’un appareil photo hybride sur smartphone. Le téléconvertisseur, en particulier, promet d’améliorer la clarté et la flexibilité du zoom, tout en préservant la qualité d’image emblématique d’Hasselblad.

La poignée ergonomique, quant à elle, offre une meilleure stabilité et un contrôle tactile plus intuitif lors des prises de vue.

008tjt0Tly8i5aq195rrdj30sg16ojsi 1

Un capteur de 200 mégapixels et la vidéo 4K Dolby Vision à 120 fps

Le Find X9 Pro sera le premier smartphone OPPO doté d’un objectif périscope Hasselblad de 200 mégapixels (capteur HP5). Ce module prend en charge l’enregistrement 4K à 120 images par seconde en Dolby Vision, une première sur un smartphone de la marque.

Associé au téléconvertisseur, ce système promet un niveau de zoom et de précision inédit, digne d’un appareil photo professionnel.

Une fiche technique solide pour les deux modèles

Le Find X9 Pro adopte un écran LTPO OLED de 6,78 pouces, une batterie de 7 500 mAh, et un trio photo haut de gamme :

  • 200 mégapixels (téléobjectif périscope Hasselblad HP5)
  • 50 mégapixels (capteur principal)
  • 50 mégapixels (ultra grand-angle)
  • un capteur multispectral de 2 mégapixels pour la gestion des couleurs et de la lumière.

001RJIkpgy1i6a21icpwtj62bc1jkqhr02 scaled

De son côté, le Find X9 standard n’est pas en reste. Il intègre un écran OLED 1.5K de 6,59 pouces, le processeur Dimensity 9500, et une batterie de 7 025 mAh (80 W filaire, 50 W sans fil). Côté photo, il embarque un LYT808 de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 50 mégapixels, un LYT600 périscope, et un capteur multispectral de 2 mégapixels.

La caméra frontale est un 32 mégapixels logé dans un poinçon discret.

Une approche modulaire ambitieuse

OPPO promet que le Find X9 standard bénéficiera lui aussi d’accessoires vidéo dédiés, même si les détails n’ont pas encore été révélés. Avec ce kit Hasselblad, le constructeur chinois cherche à séduire les créateurs professionnels, vloggers et photographes mobiles qui veulent une expérience proche d’un appareil mirrorless, sans sacrifier la portabilité.

001RJIkpgy1i6aipjw771j60u01ju7dg02
001RJIkpgy1i6aipjxdmdj60u01juwng02
001RJIkpgy1i6aj2e27a8j60u01ju7jy02
