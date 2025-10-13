Accueil » Apple réorganise ses équipes : Eddy Cue prend la santé, Federighi le logiciel, Ternus le hardware

Apple réorganise ses équipes : Eddy Cue prend la santé, Federighi le logiciel, Ternus le hardware

Apple réorganise ses équipes : Eddy Cue prend la santé, Federighi le logiciel, Ternus le hardware

Un discret séisme agite Apple Park. À l’approche du départ en retraite de Jeff Williams, directeur des opérations et bras droit de Tim Cook depuis plus d’une décennie, Apple engage une profonde réorganisation interne.

Selon Mark Gurman (Bloomberg), plusieurs divisions majeures — dont Health, Fitness+ et watchOS — changent de tutelle. Objectif : clarifier les priorités stratégiques d’une entreprise qui prépare déjà sa prochaine décennie.

Trois divisions clés, trois nouveaux patrons

Cette réorganisation ne se résume pas à un jeu de chaises musicales : elle redéfinit le centre de gravité d’Apple.

D’après Bloomberg, les changements sont les suivants :

Santé et Fitness+ sont fusionnés et placés sous la responsabilité d’Eddy Cue, patron des services (Apple Music, TV+, iCloud…).

watchOS rejoint les équipes de Craig Federighi, vice-président chargé des systèmes d’exploitation (iOS, macOS, iPadOS).

Le matériel Apple Watch passe désormais sous la houlette de John Ternus, actuel responsable de l’ingénierie matérielle — et pressenti comme possible successeur de Tim Cook.

Résultat : le portefeuille tentaculaire de Jeff Williams, qui couvrait aussi bien la chaîne d’approvisionnement que la R&D produit, est désormais éclaté entre les piliers matériels, logiciels et services.

Une réorganisation qui dit beaucoup du futur d’Apple

Ce remaniement n’est pas anodin. En plaçant la santé et le bien-être dans le giron des services, Apple confirme que son avenir passe par les revenus récurrents.

Fitness+ est déjà un abonnement, et selon plusieurs sources, un service Health+ payant serait en développement pour 2025. Eddy Cue, habitué à piloter les divisions à forte marge, semble le choix logique pour transformer la santé connectée en business durable.

De son côté, Craig Federighi renforce encore son empire logiciel. Avec watchOS sous son contrôle, il supervise désormais tous les systèmes majeurs d’Apple — iOS, macOS, iPadOS et maintenant watchOS. Ce rapprochement devrait fluidifier les passerelles entre appareils et renforcer l’intégration de Siri, de l’IA et des fonctions de continuité.

Enfin, John Ternus hérite de la partie la plus matérielle, consolidant sa position de favori pour la succession de Tim Cook. Son implication directe dans la gamme Apple Watch confirme que Cupertino continue de considérer la montre comme un pilier stratégique, au croisement du bien-être et de la technologie.

Contexte & enjeux

Jeff Williams a supervisé la conception de l’Apple Watch depuis son lancement en 2015.

Sa retraite symbolise la fin d’une ère — celle des ingénieurs issus de l’époque Steve Jobs.

Apple renforce ses synergies internes autour des trois piliers de croissance : matériel, logiciel, services.

Cette structure plus claire prépare l’arrivée d’une nouvelle génération de dirigeants et, potentiellement, de nouveaux produits liés à la santé et à l’IA.

Ce changement marque une nouvelle phase : Apple prépare l’ère post-Tim Cook.