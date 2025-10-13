Honor Magic 8 et 8 Pro : batterie 7 000 mAh, capteur 200 mégapixels et Snapdragon 8 Elite Gen 5

Honor s’apprête à dévoiler sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme. Les Honor Magic 8 et Magic 8 Pro seront présentés officiellement le 15 octobre en Chine, et les dernières fuites signées Bald Panda sur Weibo lèvent le voile sur leurs fiches techniques presque complètes — avec cette fois des corrections concernant la caméra périscopique et la charge sans fil du modèle standard.

Honor Magic 8 : puissance et finesse au service de l’endurance

Selon les dernières informations, le Honor Magic 8 mesurerait 157 x 74 x 7,9 mm pour un poids d’environ 205 grammes. Sous sa coque élégante, il embarquerait une batterie massive de 7 000 mAh, compatible avec une charge filaire 90 W et une charge sans fil 80 W — un combo rare sur un modèle « non Pro ».

Côté écran, on retrouverait une dalle OLED plate de 6,58 pouces, affichant une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement fluide. Le tout tournerait sous MagicOS 10, basé sur Android 16, avec la promesse d’une expérience logicielle épurée et dopée à l’intelligence artificielle.

Module photo triple et capteur périscopique

À l’avant, le Magic 8 proposerait une caméra selfie de 50 mégapixels. À l’arrière, le trio de capteurs comprendrait un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels, probablement basé sur le capteur OmniVision OV64B.

Une configuration ambitieuse pour un modèle de base, qui rapproche le Magic 8 de nombreux flagships concurrents sur le plan photographique.

Honor Magic 8 Pro : l’artillerie lourde

Le Magic 8 Pro reprend les grandes lignes du modèle standard, mais pousse tous les curseurs vers le haut. Son châssis plus imposant (161 x 75 x 8,3 mm, 219 g) renfermerait une batterie de 7 200 mAh, épaulée par une charge ultra-rapide de 120 W et la même charge sans fil 80 W.

L’écran, légèrement plus grand, serait un OLED micro-quad-curvé de 6,71 pouces, toujours en résolution 1,5K, pour un rendu immersif et premium.

Un module photo pensé pour les pros

Le Magic 8 Pro embarquerait un capteur frontal de 50 mégapixels, tandis qu’à l’arrière, on trouverait un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et surtout un périscope téléobjectif de 200 mégapixels, positionnant le smartphone parmi les meilleurs en photographie mobile.

Honor semble clairement viser les utilisateurs passionnés d’image, capables de tirer parti de ce zoom exceptionnel.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et finitions premium

Les deux modèles partageront le même processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, garantissant des performances de haut niveau, que ce soit pour le multitâche, le gaming ou la photo computationnelle.

Ils seront proposés en quatre coloris élégants : noir, blanc, doré et bleu.

Vers un duel de titans en fin d’année

Avec ces deux modèles, Honor entend affirmer son savoir-faire technologique face à Xiaomi, OPPO et Vivo. Le Magic 8 Pro, en particulier, semble taillé pour rivaliser avec les flagships les plus ambitieux de 2025, grâce à sa batterie surdimensionnée, son capteur de 200 mégapixels et sa charge ultra-rapide.

Rendez-vous le 15 octobre pour la présentation officielle en Chine — avant une probable sortie mondiale début 2026.