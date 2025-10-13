Accueil » Galaxy S26 Pro : le retour du processeur Exynos 2600 confirmé dans plusieurs régions

Galaxy S26 Pro : le retour du processeur Exynos 2600 confirmé dans plusieurs régions

Galaxy S26 Pro : le retour du processeur Exynos 2600 confirmé dans plusieurs régions

La série Galaxy S26 de Samsung approche à grands pas, et une nouvelle fuite vient d’apporter des précisions majeures sur la puce qui alimentera le Galaxy S26 Pro, le modèle de base de la gamme.

Et selon toute vraisemblance, Samsung va à nouveau opter pour une répartition régionale de ses processeurs.

Le Galaxy S26 Pro équipé du nouveau Exynos 2600

D’après les informations dénichées par SamMobile, le Galaxy S26 Pro embarquera le processeur Exynos 2600, conçu par Samsung. Les indices retrouvés dans le code source confirment que ce modèle sera alimenté par le Exynos dans la majorité des marchés mondiaux, tandis que les versions destinées aux États-Unis et à la Chine utiliseront la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm.

En clair : la stratégie habituelle de Samsung – Exynos pour l’international, Snapdragon pour l’Amérique du Nord et la Chine – semble bel et bien reconduite.

Selon SamMobile, le Galaxy S26 Plus adopterait le même schéma, bien qu’il ne soit pas encore certain que ce modèle voie réellement le jour.

Un Exynos 2600 gravé en 2 nm et armé pour la performance

Le nouveau Exynos 2600 serait fabriqué selon le processus 2 nm de Samsung Foundry, marquant une avancée majeure par rapport aux générations précédentes. Il embarquerait un CPU à 10 cœurs basé sur l’architecture ARM C1, ainsi qu’un GPU Xclipse 950 destiné à offrir des performances graphiques de haut niveau.

Des rapports préliminaires affirment même que Samsung aurait pris de l’avance sur Apple : le 2600 surpasserait le A19 Pro de l’iPhone 17 en puissance brute, et pourrait rivaliser voire dépasser le Snapdragon 8 Elite Gen 5 dans certains scénarios.

Cependant, aucune comparaison indépendante n’a encore confirmé ces performances.

Le retour du clivage régional

Samsung a déjà appliqué ce “split régional” sur plusieurs générations de Galaxy S, et ce choix n’a jamais fait l’unanimité parmi les fans. Historiquement, les Exynos étaient jugés moins performants et moins efficaces que leurs équivalents Snapdragon, tout en étant vendus au même prix sur les différents marchés — une situation souvent perçue comme injuste.

Cette fois, il faudra attendre les premiers benchmarks pour voir si le nouveau processeur 2 nm de Samsung parvient enfin à combler l’écart, voire à inverser la tendance.

Une série Galaxy S26 pleine de promesses

Au-delà du débat sur les processeurs, la série Galaxy S26 s’annonce comme l’une des plus ambitieuses de Samsung depuis des années.

Des rumeurs évoquent :

un nouveau design plus fin et plus angulaire,

une possible réorganisation de la gamme (avec un Galaxy S26 Edge au lieu du modèle Plus),

et des améliorations majeures en photo et IA.

Le lancement devrait avoir lieu début 2026, et il pourrait bien relancer l’intérêt du public pour le marché des smartphones haut de gamme.