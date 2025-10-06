Accueil » Tim Cook sur le départ : John Ternus serait déjà désigné comme son successeur chez Apple

Après plus de dix ans à la tête d’Apple, Tim Cook semble se rapprocher de la fin de son mandat. Selon les informations de Mark Gurman dans sa newsletter Power On, la firme de Cupertino aurait déjà choisi son successeur.

Et sans grande surprise, le nom du futur PDG serait John Ternus, actuel vice-président senior de l’ingénierie matérielle.

John Ternus, le successeur « évident » de Tim Cook

D’après Gurman, le choix de John Ternus comme futur CEO d’Apple serait « gravé dans le marbre ». L’ingénieur a d’ailleurs récemment présenté l’iPhone Air, la nouvelle star du catalogue Apple — une décision stratégique voulue par l’équipe marketing pour habituer le grand public à son visage.

Contrairement à certains dirigeants plus effacés, Ternus dégage une image sympathique et accessible, ce qui joue en sa faveur dans une entreprise où la communication est cruciale.

Cela fait déjà plusieurs années que son nom circule comme celui du héritier naturel de Tim Cook, et désormais, même en interne, la culture d’entreprise évolue dans ce sens.

Un profil technique et charismatique

Ce qui distingue John Ternus des autres prétendants, c’est son parcours d’ingénieur pur et dur. Là où Tim Cook s’est imposé comme un génie de la logistique et du management, Ternus comprend intimement les produits qu’il présente. Il ne se contente pas de les vendre : il sait comment ils fonctionnent et pourquoi ils existent.

Selon Gurman, cette approche technique et passionnée pourrait redonner une dimension « produit » au leadership d’Apple, un domaine où la firme a parfois été critiquée pour son excès de prudence depuis l’ère Cook.

Autre point clé : John Ternus a à peu près le même âge que Tim Cook lorsqu’il est devenu PDG en 2011. Depuis quelques années, il est de plus en plus mis en avant lors des keynotes, des interviews et des visites d’Apple Store lors des lancements. Un positionnement médiatique qui ne doit rien au hasard.

Et les autres prétendants ?

Le nom de Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle, revient souvent comme alternative crédible. Charismatique, populaire et déjà très présent dans les keynotes, « Hair Force One » (comme le surnomment les fans) reste apprécié du public et des employés.

Cependant, l’âge joue contre lui : Federighi est sensiblement plus âgé que Ternus, et Apple semble vouloir miser sur une transition de long terme. À ce titre, John Ternus apparaît comme le choix le plus rationnel et durable pour diriger la firme dans la prochaine décennie.

Une page d’histoire bientôt tournée

Même si aucune date n’a été fixée, le départ de Tim Cook semble inévitable dans les prochaines années. L’actuel PDG a consolidé Apple comme l’entreprise la plus rentable au monde, tout en diversifiant ses activités vers les services, la santé et l’intelligence artificielle.

Son style plus sobre et méthodique a parfois été moqué, mais Tim Cook aura marqué une ère de stabilité et d’efficacité, succédant à Steve Jobs dans l’une des transitions les plus délicates de l’histoire du numérique. « Je vais regretter ces moments où la caméra descend sur la scène, et Tim Cook apparaît calmement au centre, prêt à dire : Good morning! ».

Mais Apple évolue. Le rythme des lancements change, la stratégie produit aussi — et avec John Ternus, la firme semble prête à reconnecter innovation, ingénierie et émotion.