OPPO Find X9 Ultra : Snapdragon 8 Gen 5 et double téléobjectif pour le futur roi de la photo

Le OPPO Find X9 Ultra s’annonce comme l’un des smartphones les plus ambitieux de 2025 — notamment sur le plan de la photographie. Cette année, OPPO semble vouloir différencier clairement son modèle Ultra du reste de la gamme Find X9, et les dernières fuites confirment que le constructeur met la barre très haut.

OPPO Find X9 Ultra : Deux téléobjectifs périscopiques pour un zoom sans compromis

Selon une nouvelle fuite publiée par le célèbre leaker Digital Chat Station sur Weibo, le Find X9 Ultra serait le seul modèle de la gamme à profiter du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, la toute dernière puce haut de gamme de Qualcomm.

Mais, le processeur n’est pas le seul atout réservé à cette version Ultra : le smartphone embarquerait également deux modules téléobjectifs périscopiques à l’arrière, une configuration rarissime sur le marché.

Une configuration photo encore plus ambitieuse

Pour rappel, le Find X8 Ultra de l’an dernier proposait déjà une configuration quadruple caméra avec double téléobjectif, et même le modèle Find X8 Pro bénéficiait d’un système similaire. Cependant, OPPO semble vouloir renforcer l’écart entre les modèles cette année, en réservant le meilleur de la photo exclusivement à la version Ultra.

Le leaker affirme que le Find X9 Ultra sera doté d’un capteur principal de 200 mégapixels, un chiffre impressionnant qui rejoint de précédentes rumeurs.

D’après des informations antérieures, ce capteur serait le Sony IMX09E (LYT990) — le même que celui attendu sur d’autres flagships ultra-premium comme les Xiaomi 16 Ultra, Honor Magic 8 Ultra ou Vivo X300 Ultra.

Performances et exclusivités

Outre sa puissance photographique, le Find X9 Ultra bénéficiera de performances au sommet grâce au Snapdragon 8 Elite Gen 5, gravé en 3 nm et accompagné d’un GPU optimisé pour le calcul IA et le traitement d’image.

À ce stade, OPPO n’a pas encore révélé de détails officiels sur la batterie, la charge rapide ou l’écran, mais la marque devrait conserver son approche premium avec une dalle AMOLED LTPO QHD+ et une charge rapide de 100 W ou plus.

Un lancement attendu début 2025

Si OPPO suit le calendrier habituel, la série Find X9 pourrait être présentée au dernier trimestre 2025 en Chine, avant un lancement international quelques semaines plus tard.

La gamme devrait comprendre le Find X9 (standard), le Find X9 Pro, et le Find X9 Ultra, le modèle le plus haut de gamme, concentré sur la photo et la puissance.