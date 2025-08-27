Accueil » OPPO Find X9 Ultra : un écran LTPO 2K plat et un double téléobjectif périscopique en 2026 ?

OPPO Find X9 Ultra : un écran LTPO 2K plat et un double téléobjectif périscopique en 2026 ?

OPPO Find X9 Ultra : un écran LTPO 2K plat et un double téléobjectif périscopique en 2026 ?

Alors que OPPO s’apprête à lancer ses Find X9 et Find X9 Pro dès octobre 2025 en Chine, les yeux des passionnés se tournent déjà vers un modèle plus ambitieux prévu pour l’an prochain : le Find X9 Ultra.

Selon les informations du célèbre leaker chinois Digital Chat Station, OPPO testerait actuellement un prototype d’ingénierie du modèle Ultra, avec des spécifications très haut de gamme.

Find X9 Ultra: Un écran OLED LTPO plat de 6,8 pouces en 2K

D’après les données partagées, le Find X9 Ultra serait équipé d’un écran OLED LTPO plat de 6,8 pouces, avec une résolution 2K (probablement autour de 3168 x 1440 pixels), et une protection en verre 2.5D légèrement incurvée sur les bords.

Contrairement à d’autres modèles haut de gamme qui conservent des écrans incurvés, OPPO ferait ici le choix du design plat, plus pratique pour certains usages, notamment la photo ou le gaming.

La technologie LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) permettra un rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, avec une meilleure gestion de l’autonomie.

Un appareil photo périscopique double pour un zoom polyvalent

C’est probablement le plus gros atout du Find X9 Ultra : sa configuration photo s’annonce encore plus ambitieuse que celle du Find X8 Pro. Si le Find X9 Pro abandonne les deux téléobjectifs périscopiques au profit d’un unique capteur de 200 mégapixels, le Find X9 Ultra, lui, conserverait deux modules périscopiques.

Selon DCS, le Find X9 Ultra embarquera :

Un capteur principal de 200 mégapixels, avec un format 1/1,1 pouce pour une excellente gestion de la lumière ;

Un téléobjectif périscopique haut de gamme, avec un capteur 1/1,3 pouce, idéal pour les zooms lointains sans perte ;

Un deuxième téléobjectif périscopique, destiné à couvrir une plage intermédiaire, pour offrir une expérience de zoom multi-focale complète.

Une telle configuration ferait du Find X9 Ultra l’un des smartphones les plus avancés au monde en matière de zoom optique, rejoignant ou surpassant les capacités du Galaxy S Ultra.

Une batterie de 7 000 mAh pour le modèle Ultra

Du côté de l’autonomie, la fuite annonce une batterie d’environ 7 000 mAh pour le Find X9 Ultra. Le Find X9 Pro, prévu avant lui, devrait quant à lui embarquer une batterie légèrement plus grande, 7 500 mAh, selon les mêmes sources.

OPPO semble clairement vouloir se différencier des autres flagships en misant sur l’endurance, un domaine souvent négligé dans les modèles haut de gamme. À noter : les deux appareils fonctionneront sous ColorOS 16 basé sur Android 16.

Un lancement prévu pour le 2e trimestre 2026

Le Find X9 Ultra ne sortira pas en même temps que les Find X9 et X9 Pro. OPPO viserait un lancement au deuxième trimestre 2026, ce qui laisse à la marque le temps de peaufiner ses technologies internes et d’optimiser l’expérience photo.

Avec une telle configuration, le X9 Ultra pourrait venir rivaliser sérieusement avec les futurs modèles haut de gamme d’Apple, Samsung ou Xiaomi.