OPPO Find X9 et Find X9 Pro : certification mondiale et lancement prévu fin octobre

La bataille des premiers smartphones équipés du MediaTek Dimensity 9500 est sur le point de commencer. Alors que vivo dévoilera sa série vivo X300 le 13 octobre en Chine, OPPO présentera ses Find X9 le 16 octobre.

Mais à l’échelle mondiale, tout porte à croire que OPPO prendra une longueur d’avance : la série Find X9 a déjà reçu plusieurs certifications internationales, confirmant un lancement imminent.

OPPO Find X9 et X9 Pro validés en Thaïlande et ailleurs

Les modèles OPPO Find X9 (CPH2797) et Find X9 Pro (CPH2791) viennent d’obtenir la certification NBTC en Thaïlande. C’est une étape clé qui s’ajoute à une longue liste d’autorisations déjà repérées : GCF (Global Certification Forum), BIS (Inde), IMDA (Singapour), SDPPI (Indonésie), et plus récemment la SIRIM en Malaisie.

À noter : le Find X9 Pro a aussi fait une apparition sur Geekbench, révélant sa puissance brute, tandis que le Find X9 a été repéré sur la base de données SIRIM.

La SIRIM malaisienne ne s’est pas arrêtée aux smartphones. Elle a également certifié les écouteurs OPPO Enco Air 5 Pro et la montre connectée OPPO Watch S. Tout laisse penser que ces accessoires seront présentés aux côtés de la série Find X9 lors du lancement mondial.

Lancement mondial confirmé fin octobre

OPPO a déjà confirmé que les Find X9 sortiront à l’international, même si la date exacte n’avait pas encore été officialisée. Selon un rapport récent, la présentation mondiale serait fixée au 28 octobre 2025. Cela placerait la marque en avance sur Vivo, dont la série X300 devrait arriver à l’étranger seulement en novembre.

Avec la certification désormais obtenue dans plusieurs pays, le Find X9 et le Find X9 Pro semblent prêts à débarquer sur les marchés mondiaux. En étant parmi les premiers smartphones à intégrer le Dimensity 9500, Oppo se positionne stratégiquement face à Vivo, qui lancera son X300 un peu plus tard.

En ajoutant à cela des accessoires comme les Enco Air 5 Pro et la Watch S, Oppo prépare clairement un écosystème complet pour séduire les utilisateurs haut de gamme. La fin octobre marquera donc une étape clé dans la nouvelle génération de flagships Android.