OxygenOS 16 : OnePlus intègre Gemini pour transformer ses smartphones en assistants personnels

OnePlus vient d’annoncer une étape clé pour son futur système OxygenOS 16 : l’intégration des modèles d’IA Google Gemini. Objectif : transformer ses smartphones en véritables assistants personnels, capables de planifier, organiser et gérer le quotidien des utilisateurs.

Au cœur de cette mise à jour, on retrouve Mind Space, un hub centralisé où l’utilisateur peut stocker souvenirs, notes et collections. L’IA de Google s’appuiera sur ce contenu pour accomplir des tâches complexes et personnalisées.

Exemple donné par la marque : demander à Gemini d’organiser un voyage de 5 jours à Paris en exploitant les informations et souvenirs stockés dans Mind Space. Une approche qui va bien au-delà d’un simple assistant vocal.

Ce rapprochement avec Google positionne OnePlus dans la course à l’IA générative. Là où Samsung s’appuie sur Galaxy AI et Apple sur Apple Intelligence, OnePlus fait le pari d’une intégration directe des modèles Gemini pour offrir des expériences contextuelles et personnalisées.

Déploiement et compatibilité de OxygenOS 16

OnePlus précise que ces fonctionnalités feront leur apparition avec OxygenOS 16, qui sera bientôt déployé sur une sélection de ses appareils récents. La liste exacte des modèles compatibles et le calendrier officiel seront dévoilés dans les prochaines semaines.

En clair, OxygenOS 16 ne sera pas une simple mise à jour système, mais l’entrée de OnePlus dans une nouvelle ère où l’IA devient le chef d’orchestre de l’expérience utilisateur.