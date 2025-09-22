OPPO ColorOS 16 : un nouveau système inspiré d’iOS 26 arrive le 15 octobre

OPPO a confirmé que ColorOS 16 sera officiellement dévoilé le 15 octobre 2025 à Shenzhen, lors de son grand événement annuel.

La présentation se tiendra en parallèle de la conférence développeurs ODC, qui promet d’être riche en annonces autour de l’IA et des nouvelles orientations logicielles.

ColorOS 16 : Un design « liquid glass » à la sauce Oppo

Sur son site officiel, OPPO a déjà donné un aperçu du futur look de ColorOS 16. Le constructeur s’inspire clairement du design en Liquid Glass introduit par Apple avec iOS 26. Ce style fluide et translucide est séduisant, mais il a suscité des critiques du côté des utilisateurs Apple, notamment en matière de lisibilité.

Reste à voir comment OPPO réussira son adaptation.

Les premiers appareils à embarquer ColorOS 16 seront les OPPO Find X9 et Find X9 Pro. Ces modèles inaugureront aussi le nouveau Dimensity 9500 et introduiront une première mondiale : un écran capable de descendre à 1 nit de luminosité pour une protection oculaire avancée.

Cet écran intègre la puce maison P3 Display, qui promet une expérience visuelle optimisée. On retrouve également :

un affichage sans scintillement avec 3840 Hz PWM dimming,

une température par défaut de 6900K pensée pour le confort visuel,

des certifications TÜV Rheinland et SGS.

Un lancement en deux temps

Les Find X9 devraient être présentés en Chine le 16 octobre, soit au lendemain du lancement de ColorOS 16. La sortie mondiale est, elle, attendue le 28 octobre.

Avec ColorOS 16, OPPO ne cache pas son inspiration d’iOS 26, mais l’accompagne de nouveautés hardware comme l’écran 1 nit et la puce P3 Display. De quoi renforcer son image de marque tournée vers l’innovation visuelle et logicielle.